Нов готвач се вихри в кухнята на "Преди обед" от 11 ноември насам. На мястото на напусналата със Жоро Тошев блондинка Веси Цурбрюг застана младият и надъхан фитнес гуру Емануел Июджи, който знае как се готви пица без брашно и баница, с която се отслабва. Младият кулинар е шампион по културизъм, върти ресторант и има две висши образования.32-годишният Емануел не си е губил времето. На своята възраст той вече е звезда в социалните мрежи и традиционните медии, във фитнес средите, в кулинарните среди, издал е книга с авторски здравословни рецепти от диетичната кухня, дипломирал се е в два университета, върти ресторант, блестял е в "Мастършеф" като любимец на Силвена Роу и е класиран на трето място в звездния отбор на "Хелс Китчън". Младият мъж често е гостувал в предаванията на Би Ти Ви, за да обяснява как хем да слабееш, хем да не гладуваш.Въпреки екзотичната си външност и интересната си фамилия, той е роден в България и майка му е българка. Баща му е нигериец, бивш футболист и футболен съдия. Емануел започва да готви, когато е 15-годишен. "Понеже съм възпитан сам да си приготвям храната и сам да се оправям, постепенно започнах да се уча как храната, която приемам, да ми помага за външния вид. Като любител готвач започнах да помагам и на много клиенти да водят по-здравословен и по-диетичен начин на живот", разказва новият кулинар в "Преди обед".Година след като започва да готви, той слага начало и на усилените си занимания с фитнес. Причината е, че иска да изгради идеално тяло. "Бях много слаб. Постепенно започнах да качвам килограми, да харесвам промяната, която виждам, и исках да се развивам още", спомня си Емануел. За отрицателно време той взима две републикански титли по културизъм, като успява да грабне и титла на балкански шампион. На 18-годишна възраст става треньор. Когато е 24-годишен пък отваря собствена фитнес зала заедно с приятел. Междувременно не спира да заляга над учебниците. Успява да завърши и Националната спортна академия, и Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Специализирал е индустриален мениджмънт.С времето Емануел започва да се оттегля от професионалния спорт и да проявява все по-голям интерес към здравословния начин на живот и полезната храна. Отваря собствен ресторант за здравословна кухня, в който представя своите авторски рецепти. Успоредно с това развива бизнес с пици с нисък гликемичен индекс, от които не се пълнее. Убеден е, че човек може да се храни с всичко, което обича, приготвяйки го така, че да не вреди на здравето и стройната фигура. Пицата например, вместо с брашно, може да се прави с карфиол, а баницата – с оризови кори. Явявайки се в шоуто на Би Ти Ви "Мастършеф" през 2019 г., той очарова шеф Силвена Роу с десерти с шоколад без захар. Това е областта, в която топ готвачката е най-силна, и тя през цялото време го насърчава да се развива именно в тази насока.След "Мастършеф" Емануел влиза и в другото популярно родно предаване за кулинария – "Хелс Китчън" по Нова тв. Той е част от първия в историята на шоуто "Златен отбор" (сезон 5), в който участват само популярни лица. Взима бронз – след останалата втора Мирослава Профирова (участничка в "Игри на волята") и рускинята Виктория Капитонова, която побеждава. Според публиката обаче Июджи е в пъти по-добър и от двете, а това се доказва от факта, че вече години наред върти бизнес в областта на кулинарията. Капитонова, която също като него е участвала в "Мастършеф", не крие, че отдавна се е отказала да си губи времето в кухнята и предпочита да си изкарва парите по други, по-леки и приятни начини.Июджи вярва в идеята, че стройна фигура се поддържа не с диета, а със здравословен живот, който пък започва с промяна на мирогледа. "Имам клиенти, които са сваляли по 30-40 кг. Изцяло си променят живота само заради това, че правят тази първа стъпка – промяната в себе си. Каквото и да правиш, каквато и диета да спазваш, колкото и тренировки да имаш седмично, това не бива да ти пречи на ежедневието. Защото често хората прекаляват – почват да тренират всеки ден, ядат само по една ябълка или по едно яйце... А това е нещо, което не може да се изпълнява дълго време. И накрая прегрешават", обяснява Июджи.С най-голямо удоволствие той готви паста, пица и мусака, като обаче превръща тези популярни и калорични рецепти в здравословни и диетични. Ето и съветите му: "Сутрешна – тренировка на гладно за 30-40 минути. Ако не можете на гладно, хапнете преди това плод. След тренировката – комбинация от бавни въглехидрати, за да може метаболизмът да не се забавя (пълнозърнести храни, бобови растения и др. – б.а.). Изключително важно е да се ядат въглехидрати! Жените ги отбягват, защото от тях се качват мазнини, но когато рязко избегнем тези храни, метаболизмът се пренастройва. След това – две яденета без въглехидрати през деня: салата, зеленчуци и месо или салата, зеленчуци и риба, може малко ядки, сусамов тахан, фъстъчено масло. За една седмица, ако тренирате през ден, съм сигурен, че ще постигнете голяма визуална промяна", казва новият кулинар в "Преди обед", пише HotArena.