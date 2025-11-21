Новолунието задейства невероятни трансформации в живота на тези зодии
Телец
Ще бъдете обхванати от чудеса в областта на взаимоотношенията. Новолунието активира седмия дом на партньорствата, така че човекът, за когото мечтаете, може да влезе в живота ви. Тази промяна може да бъде свързана както романтична история, така и сътрудничество. Съдбата ще ви донесе среща, познанство или изгодна оферта. Бъдете отворени за нови възможности.
Това, което идва към вас, е нещо, за което винаги сте мечтали. Очаква ви период на щастие, който ще продължи дълго. Вселената ще ви докаже, че чудесата наистина съществуват.
Лъв
Новолунието в Скорпион носи кармично прочистване и изцеление в семейните дела. Мощна енергия навлиза в четвърти дом, давайки ви шанс да се справите с това, което се е влачило поколения наред. В началото може да е страшно да се върнете към болезнени теми, но смелостта ви ще се отплати с неочаквани дарове от съдбата. В рамките на шест месеца ще можете да промените живота си към по-добро. Ще се освободите от дълго носен кармичен товар не само от вас, но и от вашия род.
Скорпион
Ще започнете нова фаза на себепознание, приемане и растеж. Очакват ви възможности, които ще ви помогнат да станете човекът, който винаги сте искали да бъдете.
През следващите месеци вашата самореализация, увереност и сила ще бъдат на върха си. Колкото повече се доверявате на себе си, толкова повече чудеса ще ви донесе съдбата в кариерата и личния ви живот. Не спирайте да вярвате в себе си и във Вселената дори за миг.
Водолей
Новолунието ще ви тласне към професионален пробив. Кариерата, статусът и амбицията ще излязат на преден план. Ще можете да си възвърнете контрола над собствения си път и да укрепите авторитета си. В рамките на шест месеца са възможни съдбовни предложения, финансови и професионални възможности, които ще доведат до успех. Доверете се на процеса - късметът е на ваша страна. Очакват ви много промени, които ще донесат в живота ви това, за което винаги сте мечтали, пише actualno.
