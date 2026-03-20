Любовен полъх се e появил в живота на младата наследница на една от най-известните фамилии у нас. Дъщерята на покойния Тодор Славков и правнучка на Тодор Живков - чаровната Катерина Славкова, вече си има гадже. Двамата скоро дори са направили романтично бягство до Франция. Влюбените решили да избягат от софийската суматоха и да се изгубят сред снежните пейзажи на Френските Алпи – едно от най-предпочитаните места за зимна ваканция на европейския елит.Именно там се намират някои от най-луксозните ски курорти в Европа, където често могат да бъдат засечени милионери, знаменитости и наследници на влиятелни фамилии. Точно по тези пътища, покрити с дебели снежни преспи, младата Славкова и новият и избраник обикаляли с нает спортен автомобил яркочервено порше, което по всичко личи, че не се е справило особено добре с дълбокия сняг.Идилията била нарушена от малък, но доста зрелищен инцидент. В един момент колата затънала в дълбока пряспа на планински път. Наложило се младият кавалер на Катерина да изскочи навън и да започне да бута мощното возило, докато гумите безпомощно се въртели в снега. Самата Славкова не пропуснала момента и заснела цялата сцена с телефона си. Снимката бързо се появила в социалните й мрежи и предизвикала буря от коментари.Любопитното е, че младата наследница на фамилията Живкови почти никога не показва личния си живот публично. Профилите й в социалните мрежи са изпълнени предимно със снимки на стилни тоалети, дизайнерски визии и кадри от парти живота и на студентка, на които позира сама. Модата очевидно е голямата й страст и това не е случайно. Леля й Жени Живкова е една от най-видните родни дизайнерки и е много вероятно Катето да я последва в бизнеса. Миналата година тя завърши престижния Италиански лицей в София с отличие, а на бала си дори бе избрана за "Мис модна икона на випуск 2025", получавайки плакет и бурни аплодисменти от съучениците си.Италианският лицей има особено значение за фамилията й. То е създадено от нейната баба Людмила Живкова. В същото училище преди години са учили и баща й Тодор Славков, както и леля й Жени Живкова. Макар да има всички данни да се насочи към модния бизнес и дори да работи с леля си Жени, Катерина не крие, че има и други големи амбиции. След завършването си младото момиче разкри, че е възможно някой ден да се впусне и в политиката път, който би я върнал към традициите на фамилията, пише HotArena.bg."Да, мислила съм много върху това да стана политик, но на този етап не съм достатъчно подготвена. Със сигурност ще уча в чужбина и после ще се върна, за да предам това, което знам и мога. А защо не да съм следващата жена премиер или президент“, сподели тя. Миналата година за Катерина беше белязана от тежка лична трагедия. Баща й Тодор Славков си отиде внезапно през юли, като сложи сам край на живота си, оставяйки близките си в дълбока скръб. Приживе той често демонстрираше бурен темперамент, но всички знаеха, че обожава единствената си дъщеря. След смъртта му Катерина дълго време публикуваше в социалните мрежи спомени и снимки с него, което трогна мнозина.Днес обаче изглежда, че в живота й отново има място за усмивки. А кадрите от снежното приключение във Френските Алпи подсказват, че до нея вече стои човек, готов дори да бута затъналото порше в преспите само и само да не развали ваканцията на наследницата на една от най-известните фамилии в България.