ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нож в гърба е причината за края на приятелството им
Това става ясно от откровената изповед на единия член на групата Торино. В нея младият изпълнител загатва за раната, нанесена от колегата, когото доскоро наричаше свой брат.
"Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка", гласи посланието на огорчения изпълнител.
За феновете е повече от ясно, че думите визират именно Пашата, с когото доскоро бяха неразделни. Цяло лято дуетът направо се пръскаше от участия, а дискотеките едвам побираха многобройната им публика. На 31 юли групата гостува в Хисаря, където изнесе концерт пред стотици тийнейджъри. Там те изпяха най-новото си парче "Гола", в чийто клип участва скандалният ерген Мартин. Тогава по нищо не личеше да има кавга между младите секссимволи.
Само две седмици по-късно ситуацията изглежда коренно различна. Певците вече не се следват в социалните мрежи. В описанията на профилите им също не пише името на групата, а само техните собствени имена. Непосредствено след изповедта на Торино, Пашата също качи кратко видео с обръщение по темата. В него той гостува в известен подкаст, където водещата му задава дългоочаквания въпрос: "Защо се раздели с Торино?". На него той отговаря: "Всяко нещо на този свят има своето начало и своя край".
Оказва се, че това е поредният удар в живота на Пашата. Освен че приключва 7-годишно музикално сътрудничество, съвсем наскоро той се разделя и с приятелката си, с която цели 5 лета са лудо влюбени.
Въпреки голямата популярност в момента Торино и Пашата изграждат кариерата си от нулата. Бандата им се прочува през далечната 2019 г. с летния хит "Текила“, който към момента има над 10 милиона гледания. Публиката се влюбва в тях на мига най-вече заради новаторското им латинозвучене. Последват още много хитове, сред които дуетът им с Преслава "Ако ти върна" и съвместните им парчета с Камелия "Казанова" и "План Б“.
"България Днес" потърси за коментар двамата изпълнители. Ето какво ни отговориха те: "Предпочитам да не коментирам ситуацията в момента", сподели с болка в сърцето Торино.
"Всичко, което съм искал да кажа, съм го казал. Останалото ще разберете в неделя", категоричен бе и Пашата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 678
|предишна страница [ 1/113 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Намерен зъб в пещера във Видинско обръща историята на Европа?
12:08 / 14.08.2025
Нова водеща в обичано предаване на bTV
11:46 / 14.08.2025
Неузнаваема е!
10:50 / 14.08.2025
Феновете й се готвят за 3 октомври
10:39 / 14.08.2025
Любим комик празнува днес
10:32 / 14.08.2025
Кои храни да избягваме на закуска, за да подпомогнем здравето на ...
10:11 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета