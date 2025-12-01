Театър Българска армия и Културна организация “Арт ателие 77" представя “Ножица трепач“. Представлението ще се играе на 2 декември от 19 ч. на сцената на ДТ “Адриана Будевска “.Ти, който четеш тези редове, не си просто зрител! Ти имаш уникалния шанс да бъдеш сценарист и режисьор на това, което ти предстои да видиш. Какво е то? “Ножица-трепач"!Представи си, че си в уютен фризьорски салон, където се извършва убийство. Жертвата? Известна пианистка. Заподозрени? Всички – от яркия фризьор и неговата кокетна асистентка до дамата и търговеца на антики, дори и полицаите. Всеки от тях има мотив, но извършителят е един. Започва разследване, в което и ти можеш да участваш и да решиш каква да бъде развръзката на криминалното уравнение.В “Ножица-трепач" ти не си просто зрител, а детектив. Включи се в разследването, разпитвай героите и помагай в разкриването на престъплението. “Ножица-трепач" е уникална комедия, която нито веднъж не се повтаря, защото всеки път действието взема различен обрат, благодарение на теб - зрителя.“Ножица-трепач" е гледана от 2 000 000 души и счупи рекордите по зрителски интерес в България с близо 400 представления на сцената на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ". Вече 20 години тази криминална комедия продължава да събира овации и да разсмива дори най-скептичните зрители.Автори са Брус Джордан и Мерилин Ейбръмс, постановката е проф. д-р Ивайло Христов, сценография на Нина Пашова, музика - Дони, костюми - Кремена Халваджиян, превод: Златна Костова. Участват: Веселин Ранков, Георги Къркеланов, Стефания Колева/Алена Вергова, Ненчо Илчев, Иван Радоев, Гергана ДандановаБилети се продават на касата на Културен дом НХК . За резервация и повече информация тел.0894898098- Маруся Русева - организатор.