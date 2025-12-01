"Ножица-трепач" гостува в Бургас
©
Ти, който четеш тези редове, не си просто зрител! Ти имаш уникалния шанс да бъдеш сценарист и режисьор на това, което ти предстои да видиш. Какво е то? “Ножица-трепач"!
Представи си, че си в уютен фризьорски салон, където се извършва убийство. Жертвата? Известна пианистка. Заподозрени? Всички – от яркия фризьор и неговата кокетна асистентка до дамата и търговеца на антики, дори и полицаите. Всеки от тях има мотив, но извършителят е един. Започва разследване, в което и ти можеш да участваш и да решиш каква да бъде развръзката на криминалното уравнение.
В “Ножица-трепач" ти не си просто зрител, а детектив. Включи се в разследването, разпитвай героите и помагай в разкриването на престъплението. “Ножица-трепач" е уникална комедия, която нито веднъж не се повтаря, защото всеки път действието взема различен обрат, благодарение на теб - зрителя.
“Ножица-трепач" е гледана от 2 000 000 души и счупи рекордите по зрителски интерес в България с близо 400 представления на сцената на Театър "БЪЛГАРСКА АРМИЯ". Вече 20 години тази криминална комедия продължава да събира овации и да разсмива дори най-скептичните зрители.
Автори са Брус Джордан и Мерилин Ейбръмс, постановката е проф. д-р Ивайло Христов, сценография на Нина Пашова, музика - Дони, костюми - Кремена Халваджиян, превод: Златна Костова. Участват: Веселин Ранков, Георги Къркеланов, Стефания Колева/Алена Вергова, Ненчо Илчев, Иван Радоев, Гергана Данданова
Билети се продават на касата на Културен дом НХК . За резервация и повече информация тел.0894898098- Маруся Русева - организатор.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
17:21 / 30.11.2025
Мария Илиева: Научих колко жестоки могат да са хората
15:17 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.