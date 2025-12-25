Няколко съвета как да не се напиете на Коледа
Първо, трябва да сте наясно какво може да очаквате от различните видове алкохол. Тествайте реакцията на организма си към различните напитки. Ако се напивате бързо, добре е да консумирате слабоалкохолни напитки, например бира или вино, но не и коктейли.
Ако ви предстои алкохолна нощ, вземете витамин С, който ще помогне на организма да се справи с алкохола и ще неутрализира токсините.
Не пийте на гладен стомах. Добре е половин час преди началото на запоя да хапнете плод или храна, богата на белтъчини – яйце, къс месо или риба, а сетне да не наблягате само върху напитките. Замезвайте с плодове, зеленчуци, месо, сирене, направете прекъсване и изяжте нещо топло.
Пийте вода, но в никакъв случай газирана. Газираните напитки ще помогнат да се напиете по-бързо, отколкото бихте искали. Избягвайте шампанското.
Специалист разкри какво е умерено пиене и какво ни прави алкохолици
Свежият въздух и физическата активност също помагат да избегнете силното алкохолно опиянение.
