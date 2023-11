Обичан филм-мюзикъл се качва на сцената

© Кристина Агилера, която се превъплъти в главната роля на филма "Бурлеска" от 2010 г., ще продуцира неговата сценична адаптация. Освен с ролята на Али, носителката на "Грами" допринесе към филма и като композитор.



Стивън Антин, който режисира лентата, е сценарист на мюзикъла, който ще включва песни от филма на Агилера, Сиа и Даян Уорън с нови мелодии, написани от Тодрик Хол и Джес Фоли.



Озаглавена "Бурлеска: Мюзикълът", продукцията ще направи своя сценичен дебют във Великобритания в края на юни 2024.



Новият мюзикъл проследява Али, която се отправя към ярките светлини на Ню Йорк в търсене на отдавна изгубената си майка и се оказва въвлечена в подземен свят, където ритъмът на музиката и топлината на танцовите движения ще променят живота й завинаги.



Агилера каза в изявление: "Бурлеска беше първия ми пълнометражен филм – и създаването на ролята на Али заедно със съавторството на музиката беше част от кариерата ми, която винаги ще ценя. Толкова съм щастлива да се събера отново със Стивън, който този път ще е зад кулисите като изпълнителен продуцент и ще допринася с песни за нашата нова сценична версия. Пресъздаването на "Бурлеска" като театрално изживяване на живо е нещо, което винаги съм се надявал да се случи и най-сетне ще стане реалност!“



Антин добави: "Да кажа, че съм развълнуван, е меко казано. "Отлепете ме от тавана“ е по-точно. Поставянето на "Бурлеска: Мюзикълът" на сцената беше моя амбиция и мечта от над 10 години. Работя с най-добрия творчески и продуцентски екип в света и всички сме извънредно развълнувани, че Кристина избра да се включи като изпълнителен продуцент."



Носителката на "Оскар" Шер участва във филма "Бурлеска", който проследява Али (Агилера), която бяга от трудностите на малко градче, за да последва мечтите си в Лос Анджелис. След като се натъква на "Салон "Бурлеска", тя успява да убеди Тес (Шер), собственик на клуба и хедлайнер, да й даде работа като коктейлна сервитьорка. Тогава Али става звезда в клуба.



Саундтракът включва песни като "Something's Got a Hold on Me", "Welcome to Burlesque", "Tough Lover", "But I Am a Good Girl", "Guy What Takes His Time", "Express", "You Haven't Seen" The Last Of…“, "Bound to You“, "Show Me How You Burlesque“ и "The Beautiful People“.