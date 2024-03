© Getty Images виж галерията Обичан и като Хайзенбърг/Уолтър Уайт от Breaking Bad ("В обувките на Сатаната"), и като приятно разсеяния баща - Хел от "Малкълм", Брайън Крейнстън днес е рожденик. "Хамелеонът" в актьорското изкуство навършва 68 години.



Брайън Лий Крейнстън e роден на 7 март 1956 г. в Холивуд, Лос Анджелис. Носител е на 2 награди "Златен глобус“, 2 награди "Сатурн“ и 6 награди "Еми“.



Представянето на Крейнстън в Breaking Bad често се счита за една от най-добрите роли в историята на телевизията. Именно с това превъплъщение той печели четири награди "Еми“ през 2008, 2009, 2010 и 2014 г. През 2011 г. става продуцент на сериала, спечелвайки още две награди "Еми“.



Феновете на легендарния Breaking Bad биха се зарадвали да научат, че само преди броени дни екипът на сериала се събра на една сцена за пръв път от години. Поводът бе тазгодишната церемония на наградите Гилдията на актьорите - SAG.



Крейнстън сподели, че не би участвал в събирането на Breaking Bad на наградите, ако всичките му колеги от актьорския състав не бяха на борда.



"Когато говореха за това, казах: "Е, искаме да го направим само ако всеки може да се присъедини". И всички бяха записани", каза актьорът пред ET.



Заедно с Крейнстън, на сцената на SAG се качиха актьорите от Breaking Bad Арън Пол, Джонатан Банкс, Бетси Бранд, Дийн Норис, Боб Оденкърк, Ар Джей Мити и Анна Гън. Съставът излезе ръка за ръка пред публиката, за да връчи наградата за Най-добър ансамбъл в драматичен сериал.



Забележимо бе отсъствието на Джанкарло Еспозито, който изигра Густаво Фринг в оригиналното шоу и повтори ролята си във водения от Оденкърк спиноф - Better Call Saul. Крейнстън сподели пред ET, че 65-годишният Еспозито първоначално е трябвало да бъде там с тях, но нещата внезапно са се променили.



"Липсваше ни Джанкарло Еспозито, защото работният му график беше променен в последния момент“, обясни Крейнстън. "Но осмина от нас се качихме на сцената. Минаха 10 години от последния път, в който спечелихме тази награда.“



Breaking Bad, който продължи пет сезона от 2008 до 2013 г., събра 58 номинации за "Еми" и общо 16 статуетки от Телевизионната академия.