Обичат се! Вижте влюбения поглед на Уилям и Кейт

© Кралският фотограф Джеймс Уотлинг отразява принца и принцесата на Уелс от много години. Последното му кралско начинание беше заснемането на церемонията Trooping the Color в събота, която предизвика голямо вълнение по целия свят, тъй като отбеляза първата публична поява на Кейт след Коледа.



Джеймс улавя един невероятен момент между принц Уилям и съпругата му от 13 години, както той обяснява в последния епизод на подкаста A Right Royal Podcast.



Джеймс обясни защо влюбеният поглед на принц Уилям и Кейт, който стана особено популярен в социалните мрежи, е любимата му снимка за деня.



"Случи се в доста от кадрите, защото не беше мимолетно", припомня си той. "Усмивката на Кейт се разширява и е прекрасно, и е в голяма степен като поздрав за "Добре дошла отново", обяснява той, преди сладко да добави: "Хубаво е, че се завърна."



Кралският фотограф отбеляза, че очевидно принцът и принцесата са много силна двойка.



42-годишната принцеса на Уелс направи своето дългоочаквано завръщане пред обществеността миналия уикенд, присъединявайки се към кралското семейство на парада за рождения ден на краля.



Кейт сподели каретата Glass Coach с трите си малки деца Джордж, Шарлот и Луи. Въпреки проливния дъжд и вятъра, семейството не позволи на лошото време да помрачи настроението им.



Шарлот беше видяна да бърше прозореца на каретата, за да види по-добре доброжелателите в The Mall, докато забележителният момент на Луи настъпи, когато той направи симпатичен танц на балкона, докато гледаше военния парад, припомня Edna.bg.