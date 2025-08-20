Новини
Обявиха градът домакин на "Евровизия 2026"
Автор: Лора Димитрова 11:50
©
Торино - Ливърпул - Малмьо - Базел... Виена !

Австрийската телевизионна компания ORF и EBU (Европейският съюз за радио и телевизия) току-що обявиха, че 70-то издание на любимия ни конкурс ще се проведе във Виена, Австрия. Конкурсът ще се проведе във Виенската Щатхале, предаде Eurovisionworld.

Датите също бяха разкрити:

Полуфинал 1: 12 май 2026 г.

Полуфинал 2: 14 май 2026 г.

Големият финал: 16 май 2026 г.

Това ще бъде третият път, когато конкурсът ще се проведе в Австрия. Страната беше домакин на Евровизия и през 1967 г. и 2015 г.:

1967 : Виена (Großer Festsaal der Wiener Hofburg)

2015 : Виена (Wiener Stadthalle)

2026 : Виена (Wiener Stadthalle)

Единствените градове, които подадоха оферти до крайния срок, бяха Инсбрук и Виена.

Виена отправи официалната си кандидатура на 3 юли със слогана "Европа, ще танцуваме ли?“. Австрийската столица предложи конкурсът да се проведе във Винер Щатхале, същото място, което беше домакин на Евровизия 2015.

С капацитет от около 16 000 места и липса на необходимост от допълнително строителство, мястото се разглежда като силен претендент. Виена също така подчертава своята солидна инфраструктура с над 80 000 хотелски легла, богат обществен транспорт и международно летище, предлагащо връзки с повече от 65 държави.

Градът посочва успеха на Евровизия 2015 като доказателство за своите възможности, отбелязвайки 1,3 милиона нощувки по време на събитието и изключително положителните отзиви от Европейския съюз за радио и телевизия.

Участници: 



19 държави са заявили интерес за участие в конкурса, като условията могат да бъдат променени:

Албания

Австрия

Кипър

Дания

Финландия

Германия

Гърция

Израел

Латвия

Литва

Люксембург

Малта

Нидерландия

Норвегия

Сърбия

Испания

Швеция

Швейцария

Обединено кралство

Членовете на EBU, радио- и телевизионните оператори, от името на своите страни, имат срок до средата на октомври 2025 г. да подадат официално заявленията си за участие в Евровизия 2026.

Билети

Билетите обикновено се продават в началото на същата година или в края на годината преди конкурса. Очакваме билетите за Евровизия 2026 да бъдат пуснати в продажба в края на 2025 г.

Началото на продажбата на билети зависи от няколко фактора: Първо, трябва да се изберат градът домакин (Виена) и арената (Wiener Stadthalle). Второ, избор на агенция за билети. Трето, план на етажа на седалките/трибуните в арената, след като приблизително са определени дизайнът на сцената, зелената стая и разположението на камерите.



