Най-големите и най-добрите филми, сериали и звезди от изминалата година бяха номинирани за наградите "Златен глобус", като тазгодишният сезон на холивудските награди започва на пълни обороти.

Номинациите за "Златен глобус" бяха обявени в понеделник, а победителите ще бъдат обявени на 11 януари - всичко това е част от подготовката за Оскарите през март.

Ето списъците с номинираните за "Златен глобус".

- Най-добър филм – драма

"Франкенщайн“

"Хамнет“

It Was Just an Accident

"Тайният агент“

"Сентиментална стойност“

Sinners – "Грешници“

- Най-добър филм – мюзикъл или комедия

"Синя луна“

"Бугония“

"Върховният Марти“

No Other Choice

Nouvelle Vague

"Битка след битка“

- Най-добър анимационен филм

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

"Зоотрополис 2"

- Постижение в киното и боксофиса

"Аватар: Огън и пепел"

F1

Kpop Demon Hunters

"Мисията невъзможна: Възмездие“

"Грешници"

"Оръжия"

Wicked: For Good

"Зоотрополис 2"

- Най-добър филм на чужд език

It Was Just an Accident – Франция

No Other Choice – Южна Корея

The Secret Agent – Бразилия

Sentimental Value – Норвегия

Sirāt – Испания

Гласът на Хинд Раджаб – Тунис

- Най-добра актриса във филм – драма

Джеси Бъкли – "Хамнет“

Дженифър Лорънс – "Умри, любима моя“

Ренате Райнсве – "Сентиментална стойност“

Джулия Робъртс – "След ловa“

Теса Томпсън – "Хеда“

Ева Виктор – "Съжалявам, скъпи“

-Най-добър актьор във филм – драма

Джоел Еджъртън – Train dreams

Оскар Айзък – "Франкенщайн“

Дуейн Джонсън – "Машината за разбиване“

Майкъл Б. Джордан – "Грешници“

Вагнер Моура – "Тайният агент“

Джереми Алън Уайт - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

- Най-добра актриса във филм – мюзикъл или комедия

Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You

Синтия Ериво – Wicked: For Good

Кейт Хъдсън – Song Sung Blue

Чейс Инфинити – "Битка след битка"

Аманда Сайфрид – The Testament of Ann Lee

Ема Стоун – "Бугония"

- Най-добър актьор във филм – мюзикъл или комедия

Тимотей Шаламе – "Върховният Марти"

Джордж Клуни – "Джей Кели"

Леонардо ди Каприо – "Битка след битка"

Итън Хоук – "Синя Луна"

Лий Бюнг-Хън – No Other Choice

Джеси Племънс – "Бугония"

- Най-добра актриса в поддържаща роля във филм

Емили Блънт – The Smashing Machine

Ел Фанинг – Sentimental Value

Ариана Гранде – Wicked: For Good

Инга Ибсдотер Лилеос – Sentimental Value

Ейми Мадигън – Weapons

Теяна Тейлър – One Battle After Another

- Най-добър актьор в поддържаща роля във филм

Бенисио дел Торо – "Битка след битка"

Джейкъб Елърди – "Франкенщайн"

Пол Мескал – "Хамнет"

Шон Пен – "Битка след битка"

Адам Сандлър – "Джей Кели"

Стелан Скарсгард – "Сантиментална стойност"

- Най-добър режисьор

Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"

Райън Куглър – Sinners

Гийермо дел Торо – Frankenstein

Джафар Панахи – It Was Just an Accident

Йоаким Трир – "Сантиментална стойност"

Клои Жао – Hamnet

- Най-добър сценарий

Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"

Роналд Бронстийн и Джош Сафди – "Върховният Марти"

Райън Куглър – "Грешници"

Джафар Панахи – It Was Just an Accident

Ескил Фогт и Йоаким Трир – Sentimental Value

Клои Жао и Маги О’Фарел – "Хамнет"

- Най-добра оригинална музика

Александър Деспла – "Франкенщайн"

Лудвиг Йорансън – "Грешници"

Джони Грийнууд – "Битка след битка"

Kangding Ray – Sirāt

Макс Рихтер – "Хамнет"

Ханс Цимер – F1

-Най-добра оригинална песен

“Dream As One" – "Аватар: Огън и пепел"

Автори: Майли Сайръс, Андрю Уайт, Марк Ронсон, Саймън Фрэнглън

“Golden" – Kpop Demon Hunters

Автори: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick

“I Lied To You" – "Грешници"

Автори: Рафаел Садик, Лудвиг Йорансън

“No Place Like Home" – Wicked: For Good

Автор: Стивън Шварц

“The Girl in the Bubble" – Wicked: For Good

Автор: Стивън Шварц

“Train Dreams" – Train Dreams

Автори: Ник Кейв, Брайс Деснър