ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Обявиха още участници в "Traitors: Игра на предатели"
Кой още влиза в "Traitors: Игра на предатели“
Бизнесменът Даниел Бачорски е човек, способен да излезе чист дори от най-мръсната игра.
Бизнесдамата със силен нюх Ана-Мария Граченова, която в "Ергенът“4 си заслужи прозвището "Офицерът“ на Мартин Елвиса – влиза въоръжена със сила на думите й, които винаги попадат право в целта.
Светският журналист Антон Стефанов пристъпва с привидна небрежност, но с умение да прониква до най-дълбоко пазените тайни.
Актьорът Иван Юруков, изиграл стотици лица на сцената, остава загадка – коя ще бъде истинската му роля в тази игра?
С всяко ново име прага на имението на тайните прекрачват личности с различни стратегии и скрити намерения. Двайсет популярни участници вече са събрани на едно място, където доверието е по-ценно от злато, но и по-опасно от нож в гръб. Те идват от различни светове – сцена, телевизия, бизнес, социални мрежи – и носят със себе си чар, опит, хитрост и амбиция. Но в свят, в който маските падат, а предателството винаги дебне в сенките, никой не може да е сигурен кой е приятел и кой враг. Кой ще успее да изгради най-силния съюз, кой ще надхитри останалите и кой ще се окаже разобличен? Отговорите ще станат ясни тази есен в "Traitors: Игра на предатели“ по bTV.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 732
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Орлин Горанов в окото на морска буря
11:45 / 19.08.2025
Баба Деси Слава е на седмото небе от щастие
11:35 / 19.08.2025
Вече се разделиха?
11:13 / 19.08.2025
Йоргос Мазонакис излезе от психиатрията
10:34 / 19.08.2025
Фотограф: Изкуственият интелект не e творец, а инструмент
09:58 / 19.08.2025
Те са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика, а любов...
09:09 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета