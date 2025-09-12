Очаквайте силни филми през есента

© Фокус Филмовият фестивал във Венеция беше просто добър и дотам. Нямаше го това преживяване за кино, след което излизаш и тялото ти е различно, сетивата ти са променени – нещо, което изпитах във Венеция преди години. Това сподели Христо Христозов, програмен директор и селекционер на кино фестивала "Киномания“ в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ с водещ Благой Иванов.



Голямата награда на Фестивала във Венеция "Златен лъв“ отиде при Джим Джармуш за филма Father Mother Sister Brother. Тази награда автоматично го превръща в един от най-важните филми за годината, отбеляза Христозов. "Не е случайно. Джармуш работи преди всичко с невероятен каст, като започнем от Кейт Бланшет, минем през Адам Драйвър, Вики Крипс и най-вече Том Уейтс и Шарлот Рамплинг, които са изумителни в този филм. Това е една спокойна, нежна, тиха драмедия за семейните взаимоотношения, може би повече за мълчанието, отколкото за думите, за мълчанието, в което не изричаме това, от което има нужда, в което не знаем как да назоваваме емоциите си“, поясни гостът.



Филмът е изграден от три отделни истории, свързани идеологически. "Проблемът, който Джармуш поставя във филма си, има своето разрешение и то не е тежко, не е сложно, изисква мъничко кураж и това просто да бъдем хора и да гледаме по-често близките си в очите. В този смисъл това е един хубав филм, който се надявам да покажем на "Киномания“ през ноември“, допълни програматорът.



Според него голямата награда обаче е трябвало да отиде за тунизийската копродукция "Гласът на Хинд Раджаб“ (The Voice of Hind Rajab) на режисьорката Каутер Бен Хания. Филмът включва реални записи на телефонни обаждания на малката Хинд Раджаб до Червения полумесец, останала в автомобил заедно с убитото й с над 300 изстрела семейство. "В рамките на часове Червеният полумесец държи Хинд Раджаб на телефона, за да може да установи нейното местоположение и да изпрати линейка. Това обаче е много по-сложен процес, защото в една военна зона ти не пращаш просто линейка – трябва да осигуриш на тази линейка сигурен, безопасен маршрут, в който медицинските лица могат да достигнат до там живи и съответно да помогнат“, разказа Христозов, като допълни, че филмът не е пропаганден. "Във филма никъде не се назовава Израел. Това е един дълбоко човешки филм преди всичко, разбира се, с важно политическо послание: не избивайте хора, не избивайте деца, чуйте гласа на тези, които чакат да бъдат спасени. Тази линейка не стига до Хинд Раджаб и тя не стига именно заради тази армия.“ Филмът е бил безапелационният фаворит на публиката на фестивала, както на прес прожекциите, така и на официалната премиера. "Защо не получи "Златен лъв“ е интересен въпрос. Смятам, че филмът и на ниво кинематография заслужава тази награда“, коментира гостът.



На Фестивала във Венеция бе и световната премиера на филма "Франкенщайн“ на режисьора Гийермо дел Торо. "Визуално, разбира се, е шеметен. Джейкъб Елорди и Оскар Айзък правят страхотни роли. Миа Гот е откритието във филма – прекрасна! Филмът е преживяване, през последните години няма много филми, които дават такова усещане за кино“, сподели той. Сред фестивалните заглавия програматорът отличи и тайванския филм "Момиче“ на Шу Ци и френския "Чужденецът“ на Франсоа Озон.



На 13 ноември се открива 39-тото издание на фестивала "Киномания“ с филма на Стефан Командарев "Made in EU“, който бе част от официалната селекция на фестивала във Венеция. "Приемът на филма във Венеция беше страхотен. Той бе включен в една специална, нова селекция – "Spotlight“, само с осем заглавия от цял свят. Това е филм за това как ние като общество лесно линчуваме и забравяме да бъдем хора. Филмът е категорична позиция за това къде се намираме през ХХІ век, какво се случва в нашето общество“, разказа Христозов и разкри, че в рамките на "Киномания“ ще бъдат показани и други заглавия от Венеция – "Гласът на Хинд Раджаб“, новият Джармуш, "Франкенщайн“, "No Other Choice“ на Парк Чан-уук, и "After the Hunt“ на Лука Гуаданино. "Работим и за доста заглавия от Кан. Моят абсолютен фаворит там е "Sirat“ на испанския режисьор Оливър Лакс. Ще включим "Тайният агент“ на Клебер Мендонса Фильо, "Сантиментална стойност“ на Йоахим Триер, "Пилиън“ на Хари Лайтън. Борим се и за моя любим филм от Венеция – "Dead Man's Wire“, на Гюс Ван Сант. Филмът е жесток!“, допълни гостът.