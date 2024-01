Очакваме световноизвестна група у нас през лятото

© Супергрупата The Smile, начело с Том Йорк, ще гостува в София на 18 юни 2024. Локацията е Арена София, Столичен Колодрум, съобщиха организаторите Fest Team на страницата си във Facebook.



Почитателите на известната алт рок и експериментална група Radiohead ("Рейдиохед") навярно са запознати с триото, съставено от Том Йорк и Джони Грийнууд, към които се присъединява Том Скинър от Sons of Kemet.



The Smile гостуват за пръв път у нас, поканени като част от поредицата концерти Sofia Solid. Вторият албум на групата с пост-пънк звучене, смесено с афробийт - "Wall of Eyes", ще имат щастието да чуят тези, които си закупят билет.



Любителите на електронната музика ще се зарадват да чуят, че специален гост на събитието ще бъде британският диджей Джеймс Холден.



Предварителна продажба на билети ще бъде възможна в периода от 11:00 часа на 10 януари, до 11:00 часа на 12 януари за членовете на фен клуба на групата. Ограничено количество билети и за членове на Fest Club на цени от 66 лв. влизат в продажба в сряда, 10 януари, в 11:00 часа. Масовата продажба стартира от петък, 12 януари, в 11:00 часа на цени от 88 лв. в мрежата на Ticket Station, съобщават организаторите.



Евгения ТРИФОНОВА