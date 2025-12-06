Бащата на Меган Маркъл Томас, е претърпял животоспасяваща операция за ампутация на левия му крак под коляното, разкрива Daily Mail.81-годишният Маркъл претърпя тричасова операция в сряда за отстраняване на левия му крак и подбедрица, след като кръвен съсирек прекъсна кръвообращението и крайникът почерня.Синът му Томас-младши потвърди новината снощи, казвайки: "Баща ми е много смел. Кракът му посиня, а после почерня. Стана много бързо. Закарах го в местна болница, където му направиха няколко сканирания и ултразвук и казаха, че кракът трябва да бъде ампутиран“.Пенсионираният холивудски режисьор по осветлението беше откаран с линейка в по-голяма болница в Себу, Филипините - градът, в който се премести по-рано тази година в опит да създаде "нов живот“ далеч от това, което той нарече "постоянната болка“ от отчуждението си от Меган.Лекарите веднага го оперираха и му отстраниха крайника. Том-младши каза: "Нямаше друг избор. Казаха ми, че кракът трябва да бъде отстранен и че въпросът е на живот или смърт“. Сега Томас е изправен пред друга процедура за отстраняване на кръвен съсирек в лявото му бедро.Синът му Том-младши, който е бил основният му болногледач, каза, че лекарите остават "изключително загрижени“ за благополучието на баща му. Маркъл остава в интензивното отделение в стабилно състояние.Том-младши каза: "Един от лекарите му каза, че следващите два или три дни са критични. Левият му крак е отстранен под коляното. Те се притесняваха от инфекция - сепсис или гангрена. Плътта беше черна и умираше“.