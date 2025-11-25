Спектакълът "Мери Бойс Бенд – 30 години на сцената“ представи интересни моменти от живота и развитието на една от най-популярните български групи и емблематични песни от всички тези години, в симбиоза с класическа музика, театър, хумор и добро настроение. Главен герой отново бе Любовта! Истинската феерия от звуци, любими текстове и мелодии остави публиката без дъх още от първоначалната поява на Мери в залата до последните акорди на песента "Моето момче“, изпълнена на бис. Всичко това бе допълнено от красиви истории от детството в Бургас и музикалния живот и фантастичните рокли на дизайнера Мария Диомова, които Мери носеше. Повече от два часа изминаха като приказен миг."Като миг изминаха и тези 30 години! Музика, безброй срещи с публиката, обич, споделеност… Благодарим на всички, които ни подкрепят! Благодарим на Симфониета-Враца и маестро Христо Павлов, на "Звездните тенори“ – Марио Николов и Андрея Мирчев, на сопраното – Теодора Ташков и на РИА, която тайно долетя от Лондон и успя да ни изненада с появата си на сцената на "Парчета от мозайка“! Благодарим на Министерството на културата и на Столичната община за подкрепата! Благодарим на кмета на Бургас – Димитър Николов за разкошната кошница, пълна с цветя и обич от родния град!“ – споделят музикантите от Мери Бойс Бенд.