Огромна изненада за Мери от "Мери Бойс Бенд"
"Като миг изминаха и тези 30 години! Музика, безброй срещи с публиката, обич, споделеност… Благодарим на всички, които ни подкрепят! Благодарим на Симфониета-Враца и маестро Христо Павлов, на "Звездните тенори“ – Марио Николов и Андрея Мирчев, на сопраното – Теодора Ташков и на РИА, която тайно долетя от Лондон и успя да ни изненада с появата си на сцената на "Парчета от мозайка“! Благодарим на Министерството на културата и на Столичната община за подкрепата! Благодарим на кмета на Бургас – Димитър Николов за разкошната кошница, пълна с цветя и обич от родния град!“ – споделят музикантите от Мери Бойс Бенд.
