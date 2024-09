Огромни неприятности за Майли Сайръс

© Майли Сайръс била в сериозен стрес, че ще трябва да "разкрие публично", че бившият й съпруг Лиъм Хемсуърт е "вдъхновението" зад нейната хитова песен от 2023 г. Flowers, след като стана ясно, че ще бъде съдена за нарушаване на авторски права.



Срещу 31-годишната поп звезда е заведено дело, като тя е обвинена, че е копирала хита на Бруно Марс от 2012 г. When I Was Your Man, който оглави поп класациите по целия свят.



Близки до Сайръс разкриха пред Daily Mail, че тя не е особено загрижена за самото дело, но се притеснява, че заради него ще бъде принудена да потвърди, че песента е за бившия й - години след като феновете й коментираха, че хитът е в отговор на неговата публична изневяра.



"Майли не е много загрижена за самото дело, но всеки, който я познава, знае, че тази песен е написана като начин да се излекува от Лиъм", казва източникът.



Майли се сгоди за Хемсуърт през май 2012 г., но двамата се разделиха през септември 2013 г. След което се събраха отново през 2016 г. Сватбата им се състоя през декември 2018 г., а разводът им беше финализиран през януари 2020 г.



Съобщава се, че Хемсуърт е посветил хита на Бруно на Майли през 2013 г., и дори е пуснал песента на сватбата им, пише Дир.бг.