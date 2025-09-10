Новини
Оксимел - какво представлява и защо е полезен
Автор: Екип Burgas24.bg 09:36
©
Колкото по-близо са есента и зимата, толкова повече се замисляме за защитните сили на организма и за начините, по които да ги подсилим, за да преминем по-лесно през сезона на вирусите, гриповете и настинките. И освен да се запътим към аптеката, имаме и още една опция - да потърсим естествени средства, с които да подпомогнем организма.

Едно не особено популярно днес, но широко използвано в древността, е оксимелът. Той се използва още преди две хилядолетия от древногръцкия лечители и дори от смятания за баща на медицината Хипократ. Наименованието му идва от гръцките думи oxys (кисел) и meli (мед). Няколко века по-късно, през Средновековието, има доказателства, че се прилага и в съвременната медицина и в Европа.

Какво представлява

Оксимелът е смес от мед и оцет. В зависимост какъв мед и какъв оцет използваме, ползите от него може да варират. Най-често се използва ябълков оцет и се смесва в равни части с меда като може да се добавят и различни билки за подсилване на ефекта. Сладко-киселият му вкус може да не е по вкуса на всеки, но все пак говорим за продукт с лечебна цел. 

Освен да се консумира самостоятелно, оксимелът може да се използва и в екстракти от различни билки и лечебни растения - като глухарче, коприва, лавандула и шипки. 

Защо е полезен

Голямото предимство на оксимела е мощната синергия между антиоксидантите и витамините на меда и киселинните свойства и естествената стипчивост на оцета. Именно от нея идват всички ползи и възможности за приложение.

Медът е познат още от древността като истинско натурално лекарство. Смята се, че съдържа над 180 ценни съставки, голяма част от които са мощни антиоксиданти. Известен е със своите противовъзпалителни, антисептични и антибактериални свойства. Оцетът също не му отстъпва, защото има антибактериално, протиовгъбично, дезинфекциращо и подпомагащо метаболизма действие.

В натуралния, нефилтриран оцет, имаме млечнокисели бактерии, дрождеви гъбички и оцетнокиселите бактерии, които са страхотни за чревната флора. А тя е важна не само за храносмилателната, но и за имунната система. Оцетът обаче е богат не само на пробиотични бактерии, а и на редица хранителни вещества - витамини, минерали, микроелементи и ензими.

За какво е полезен

След изброените големи предимства на двете съставки на оксимела, няма съмнение, че той е истинско мултифункционално лекарство и суперхрана. Именно сега, в края на лятото и началото на есента, е перфектното време да започнем един курс (3-6 седмици) с него с цел подсилване на имунната система за зимния сезон.

Междувременно ще предпазва организма от вредното въздействие на свободните радикали, а ако все пак се разболеем, можем да го използваме и като лекарство за възпаления на горните и долните дихателни пътища. Освен това високото съдържание на захар, комбинирано с оцетната киселина в оцета, действат синергично, за да поддържат нивата на полезни бактерии.

Това е важно за по-бързото заздравяване на различни рани, предпазването от бактериални инфекции и усложнения, обяснява Gaia Herbs, цитиран от lifestyle.bg. Други ползи за поддържане на добра метаболитна функция, която е важна както за поддържането на здравословно тегло, така и за правилното усвояване на полезните вещества от храната, която приемаме. Оксимелът се грижи и за здравето на храносмилателната система и намалява всички неприятни симптоми, свързани с неправилното й функциониране като болки, подуване, газове, промяна в изхожданията и други.

Как да си го приготвим

За качествен и ефективен оксимел, най-важното са качествените съставки. Оцетът трябва да е с поне 5% киселинност. Най-добрият избор е натурален ябълков оцет с утайката, която е богата на протеини, ензими и полезни бактерии. Виненият оцет и оцетът от нар са други алтернативи.

Медът трябва да е натурален, пчелен и нефилтриран. Медът от манука има добавени ползи за здравето,а  този със цветно и билково съдържание подпомага по-добрия вкус на оксимела. Към двете основни съставки можем да добавим и риган, мащерка, пресен или сушен бъз, шипки или градински чай. Може да прибавим и малко лимон за вкус.

Приготвянето е много лесно като просто смесваме чаша мед с чаша леко затоплен оцет. Разбъркваме добре и пресипваме в буркан с плътно затваряне. Съхраняваме с рамките на няколко седмици или максимум до 6 месеца на хладно и тъмно място. Важно е да разбъкваме често. 

Как да приемаме

За предпочитане е да приемаме оксимела сутрин на гладно. Взимаме 1 с.л. от сместа и разбъркваме в 100 мл. хладка вода. Може да консумираме в продължение на няколко седмици непрекъснато, след това да направим кратка почивка и да възобновим приема.








