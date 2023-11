Олимпийска шампионка по тенис за финала на Григор Димитров: Никой не заслужава повече това

© Twitter: Monica Puig/Tennis TV Олимпийската шампионка по тенис от Игрите в Рио де Жанейро през 2016-а година - Моника Пуиг се изказа ласкаво за класирането на Григор Димитров за финала на "Мастърс 1000" турнира в Париж при мъжете.



Перуанката, която е и най-изненадващата шампионка в историята на този спорт, написа в социалните мрежи след успеха на българина над Стефанос Циципас от Гърция следното:



"Никой не го заслужава повече от теб"



Nobody deserves it more! 🔥 https://t.co/qGEMo2ktbB — Monica Puig (@MonicaAce93) November 4, 2023