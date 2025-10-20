Оля Малинова изглежда твърда като скала в "Преди обед", но се оказа с ранима душевност. Водещата е развила куп комплекси за малоценност, откакто работи в предаването. Била е на косъм да легне под ножа заради злобни зрителски коментари за външния й вид. Смятала да си прави липосукция, обмисляла и операция на носа.Факт е, че вместо да се фокусират върху качествата й като водеща, много зрители на "Преди обед" с месеци коментираха злобно външния вид на Оля Малинова, след като я назначиха в предаването на Би Ти Ви. Въпреки това тя продължаваше да влиза в студиото във видимо добро настроение месеци наред. Едва сега водещата признава, че никак не й е било лесно, нито приятно. Заради масовия хейт, насочен основно срещу външния й вид, е била на косъм на прибегне до услугите на пластични хирурзи. Никога преди това тя не е имала притеснения относно външния си вид.Миналия вторник в ефира на "Преди обед" Оля сподели, че сериозно е обмисляла да си направи липосукция."Много хора коментираха на страницата на предаването, че съм твърде пълна, за да съм по телевизията", обясни Малинова. Макар да е успешна бизнесдама и комедиантка, тя се притеснявала от откровените обиди по свой адрес заради килограмите си. Не можела да махне с ръка и да се прави, че не я интересува какво говорят хората, а като всяка жена, била дълбоко засегната, когато четяла за себе си, че е грозна и дебела.Преди няколко месеца водещата сподели в ефир, че си е слагала инжекции, с които изгубила апетит и започнала да слабее. По думите й, това е станало по лекарско предписание. Но дали наистина е било така, или го е направила, за да се раздели с голяма част от килограмите си с надежда хората да я харесат, не е сигурно. Дните, в които била на инжекции, били едни от най-тъжните в живота й. За щастие, бързо се отказала от вредните препарати, осъзнавайки, че храната е гориво за тялото и радост за душата, така че не иска да се лишава от нея.И друг комплект за малоценност си създала Оля, след като влязла в телевизията. Той бил свързан с носа й, който никога до онзи момент не я бил притеснявал. Една от гримьорките обаче й подхвърлила, че може да го "пипне". Водещата била изненадана, но това я накарало да започне да се вглежда по-внимателно в дихателния си орган и да се чуди какво би могла да промени в него.За щастие, в последно време вече почти никой не се изказва грозно срещу водещата. Хората даже започват да я харесват, пише HotArena.