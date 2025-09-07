Оля Маринова харчи луди пари

© Оля Малинова харчи луди пари за психолози, призна самата тя в ефира на "Преди обед". Бившата водеща, която в момента води рубрики там, сподели през новата звезда в ефира – Венета Райкова, колко плаща за психичното си здраве. "Между 80 и 180 лева", каза тя.



Като се вземе предвид, че редовната терапия изисква да се виждаш с психолога си всяка седмица, става ясно, че сумата, от която Оля се лишава в името на емоционалното си добруване, може да надмине 700 лева на месец – пари, с които много българи се опитват да покрият всички разходи по живота си.



Какви чак толкова дълбоки травми има Оля, за да харчи подобни суми за психолог?



Това тя не е споделила, но е известно, че е разведена и сигурно за нея е било трудно да се отърси от разпадането на семейството си. Говори се, че в процеса на търсене на себе си е заживяла с жена, както "Уикенд" вече писа. Освен това върти бизнес, което също предизвиква доста силно напрежение, а в телевизията цяла година търпя критика от страна на зрителите. Поне от последното се отърва – сега хората са се втурнали да одумват новата водеща – Венета, и поне временно са забравили Малинова, пише HotArena.