ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Оля Маринова харчи луди пари
Като се вземе предвид, че редовната терапия изисква да се виждаш с психолога си всяка седмица, става ясно, че сумата, от която Оля се лишава в името на емоционалното си добруване, може да надмине 700 лева на месец – пари, с които много българи се опитват да покрият всички разходи по живота си.
Какви чак толкова дълбоки травми има Оля, за да харчи подобни суми за психолог?
Това тя не е споделила, но е известно, че е разведена и сигурно за нея е било трудно да се отърси от разпадането на семейството си. Говори се, че в процеса на търсене на себе си е заживяла с жена, както "Уикенд" вече писа. Освен това върти бизнес, което също предизвиква доста силно напрежение, а в телевизията цяла година търпя критика от страна на зрителите. Поне от последното се отърва – сега хората са се втурнали да одумват новата водеща – Венета, и поне временно са забравили Малинова, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 900
|предишна страница [ 1/150 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
10:31 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
10:31 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
09:02 / 07.09.2025
Довечера наблюдаваме пълното лунно затъмнение
09:01 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета