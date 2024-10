One Direction с първо изявление след смъртта на Лиъм Пейн 

© Бившите колеги на Лиъм Пейн от групата One Direction казват, че са "напълно съкрушени" от смъртта на техния колега от групата.



В изявление, подписано от Луис Томлинсън, Зейн Малик, Найл Хоран и Хари Стайлс, те казаха: "След време и когато всеки може да го направи, ще има още какво да се каже“.



Поп звездата, която стана популярна в X Factor през 2010 г., почина след падане от третия етаж на хотел в Аржентина, съобщи полицията, пише BBC.



По-рано семейството на Пейн каза, че е "с разбито сърце", когато отдадоха почит на "мила, забавна и смела душа" след смъртта му.



Изявлението на групата добавя: "Ще отделим известно време, за да скърбим и да обработим загубата на нашия брат, когото много обичахме.“ и завърши: "Ще ни липсва ужасно. Обичаме те, Лиъм."



Оли Мърс, който участва в The X Factor година преди One Direction, също сподели своите съболезнования в Instagram, като каза, че е "изгубен за думи“ и описа смъртта на Пейн като "опустошителна“.



За певеца скъпрят и много други творци и приятели:



Мурс каза, че "винаги са се смяли добре", когато са се срещали, най-вече говорейки за "колко досадно добре е изглеждала косата му винаги или за любовта ни към Бекс, старите дни на XF [X Factor] и турнето, което споделихме заедно.



"Лиам споделяше същите страсти като мен, същите мечти, така че това да види как животът му свършва толкова млад, ме удря тежко. Наистина съм изкормен и съсипан за семейството му и, разбира се, за неговия син Беър, който губи баща.“



Дермът О'Лиъри, който беше водещ на X Factor, когато Лиъм се появи, публикува снимка на двойката на сцената, като озаглави публикацията в Instagram: "Най-лошата новина".



"Спомням си го като 14-годишен, който се яви на прослушване в X Factor и ни взриви, пеейки Синатра. Той просто обичаше да пее“, пише той.



"Той винаги беше радост, имаше време за всички, учтив, благодарен и винаги беше смирен.“







Американският певец Чарли Пут, съавтор на песента на Пейн от 2017 г. Bedroom Floor, каза, че е в "шок" след смъртта на Пейн.



Чарли публикува снимки на двамата, които работят заедно, заедно с надписа "Лиам винаги е бил толкова мил с мен“.



Лиъм Галахър от Oasis, написа на X: "Животът е ценен, деца, и можете да го направите само когато стане лесно.“



DJ и музикален продуцент Зед, който участва заедно с Пейн в песента Get Low от 2017 г., нарече смъртта на певицата "абсолютно сърцераздирателна“.



Boyband Backstreet Boys каза: "Думите не могат да изразят емоциите, които колективно изпитваме в момента, и изглежда, че останалият свят е в същата лодка.“



Американският певец и рапър Ty Dolla Sign каза, че Пейн ще му "липсва“, надписвайки видеоклипове и снимки в историята си в Instagram: "Току-що говорихме с теб преди два дни, моето момче“.