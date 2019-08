One Love Tour 2019 гостува в Бургас със звездите на България и Македония

© На 7 септември One Love Tour 2019 гостува в град Бургас. Звездите на България и Македония ще поднесат на своите почитатели няколко часов вечерен концерт и куп специални изненади. One Love Tour се организира за трета поредна година.



Сутрешната програма е посветена на най-малките и ще ги зарадва с детски театър. През целия ден най-желаната атракция за втора поредна година ще бъде импровизираната "Арена на дуелите" от "Фермата". Жителите и гостите на Бургас ще имат възможност да премерят сили с част от участниците от "Фермата" и помежду си.



Водени от идеята да възродят и запазят традициите, по време на фестивала и тази година ще бъде изградена "Алея на занаятите". Посетителите ще се запознаят отблизо с характерните за региона местни традиции и занаяти и ще се потопят в магията на древното, пъстро и живо наследство. "Алея на занаятите" се реализира със съдействието на Регионален център София - ЮНЕСКО.



Едни от най-известните изпълнители на България и Македония ще излязат на сцената в Бургас, доказвайки че любовта обединява и побеждава: Графа - Владимир Ампов (Grafa - Vladimir Ampov), Slatkaristika, Next Time, DARA / Darina Yotova и Орлин Горанов.