Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Определени кожни прояви сигнализират за висок холестерол
Автор: Екип Burgas24.bg 09:29Коментари (0)77
©
Високите нива на холестерол в кръвта често остават незабелязани, докато не доведат до сериозни заболявания. Кардиологът Аурелио Рохас обаче обясни пред изданието El Economista, че проблемът може да бъде заподозрян по определени кожни прояви.

"Първо, погледнете клепачите си, особено вътрешната част, и проверете за малки жълти подутини, наречени ксантелазми“, съветва специалистът.

Те представляват натрупвания на холестерол и често са сред първите видими признаци на нарушение в липидния баланс.

Друг индикатор може да бъде сивкав пръстен около ириса, известен като аркус сенилис. Макар да е по-чест при възрастни хора, появата му в по-ранна възраст може да бъде сигнал за високи стойности на холестерол.

Рохас обръща внимание и на ксантомите – малки възли, които се появяват по сухожилията, лактите или ставите на пръстите, пише zdrave.to. При наличие на подобни симптоми кардиологът препоръчва да се направи кръвен тест за липиден профил, който да потвърди или отхвърли съмненията и да позволи своевременно лечение.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:30 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV заради Венета Райкова?
15:09 / 06.10.2025
Какво се случва с Бесте Сабри?
14:29 / 06.10.2025
Отмениха концерта на Роби Уилямс в Турция след обществен натиск
14:23 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
12:17 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Лора Крумова аут от NOVA?
17:45 / 05.10.2025
НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
16:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: