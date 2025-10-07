ЗАРЕЖДАНЕ...
|Определени кожни прояви сигнализират за висок холестерол
"Първо, погледнете клепачите си, особено вътрешната част, и проверете за малки жълти подутини, наречени ксантелазми“, съветва специалистът.
Те представляват натрупвания на холестерол и често са сред първите видими признаци на нарушение в липидния баланс.
Друг индикатор може да бъде сивкав пръстен около ириса, известен като аркус сенилис. Макар да е по-чест при възрастни хора, появата му в по-ранна възраст може да бъде сигнал за високи стойности на холестерол.
Рохас обръща внимание и на ксантомите – малки възли, които се появяват по сухожилията, лактите или ставите на пръстите, пише zdrave.to. При наличие на подобни симптоми кардиологът препоръчва да се направи кръвен тест за липиден профил, който да потвърди или отхвърли съмненията и да позволи своевременно лечение.
