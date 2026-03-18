Plovdiv24.bg припомня, че той проведе двуседмично турне в Съединените щати, където изпълни концерти пред българската общност там. След като се завърна, той реши да сподели емоциите си и впечатленията си от преживяното. Ето какво коментира той в своя фейсбук профил:
След две шеметни седмици в Америка вече съм отново на родна земя. Връщам се с усещането, че нося в сърцето си не просто спомени, а истинско богатство.
Трудно ми е да опиша с думи щастието от срещите ми с българската общност отвъд океана. Срещнах хора, които ме посрещнаха с такава искреност, топлина и любов, че на моменти оставах безмълвен. В техните очи видях не само носталгията по родината, но и една тиха, достойна гордост - гордостта да носиш България в себе си, независимо къде по света те е отвел животът, който доста често е не лек.
Тези срещи бяха много повече от събития. Те бяха прегръдки, разговори, усмивки и споделени истории. Бяха доказателство, че когато българите се събират, между тях винаги се ражда нещо особено - усещане за принадлежност, за общност и за жива връзка.
В тези странни и понякога несигурни времена вярвам още по-силно, че трябва да бъдем задружни и да се подкрепяме, където и да се намираме. Това е мисия, която ни обединява и която ще ни води напред - с достойнство, с уважение един към друг и с любов към нашия корен.
Искам да изразя специалната си благодарност към нашите спонсори, които направиха възможни тези незабравими срещи, както и към всички организатори и приятели, вложили сърце, време и усилия, за да се случи всичко това. Без вас тази топлина нямаше да бъде възможна.
Съвсем скоро ще ви обявя и предстоящите ни срещи в България. Очаквам ги с нетърпение - за да се видим, да си подадем ръка и да споделим отново онова, което ни свързва най-силно, а именно ,.... музиката!
Орлин Горанов: На моменти оставах безмълвен
