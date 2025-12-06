Изключителният Орлин Горанов засипа с комплименти Марги Хранова. Наскоро те направиха поредния си дует, а в клипа на песента се появяват техни по-млади версии, генерирани с изкуствен интелект."Много си сладка! - обърна се Орлин към Марги. - Аз съм скандално млад, а тя е прекалено хубава. Боже мой, 45 години сме заедно. Всеки ден сме заедно, виждаме се, репетираме си."Двамата признаха, че не могат да си спомнят кога са се запознали и кога са направили първия си дует. И двамата признават, че любовта ще спаси света."Това е най-съкровеното нещо в един човек - казва Марги, а Орлин добавя: "Когато човек обича, той не стъпва на земята. За какво друго да живееш, освен за любовта".