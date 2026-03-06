Скъпи приятели,След малко излитам за САЩ, за да се срещна с българите зад океана - една дълго чакана среща. Винаги съм вярвал, че където и да сме по света, сърцата ни остават свързани с България.Това написа любимият на милиони изпълнител Орлин Горанов, видяТой публикува снимка от чакалнята на летището в доста добро настроение:С нетърпение очаквам тази среща с нашите сънародници, които носят българския дух, език и обичта към родината далеч от дома. Нека Бог бъде с нас по време на този дълъг полет и да ни събере скоро в една топла и вълнуваща вечер.До много скоро, мили българи зад океана.Прегръдки!Орлин Горанов