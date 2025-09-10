ЗАРЕЖДАНЕ...
|Орлин Горанова показа нещо непоказвано досега
"Вярвам в любовта за вечни времена! Вярвайте и вие!", е посланието на Горанов към неговите последователи във Facebook, където публикува невиждания досега кадър от сватбата.
Разбира се, неговите почитатели побързаха да поздравят любимеца си за специалната дата и отправиха искрените си пожелания за бъдещо щастие.
"В една връзка не трябва да има доминиране, трябва да има едно в едно. Двама души, когато се бракуват, те казват, че стават едно цяло, и тръгват заедно по един път.", сподели Орлин Горанов преди време в интервю за NOVA, подчертавайки значението на баланса и отдадеността в отношенията с човека до теб.
Припомняме, че в началото на септември Горанов изненада публиката с нова песен и видеоклип към нея. "Бъдеще време" носи послание за любовта, която надживява времето и трудностите и се превръща във филмов сюжет, в който главни герои са двама души и тяхната любов.
Коментари (0)
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
