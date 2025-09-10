Новини
Орлин Горанова показа нещо непоказвано досега
Автор: Екип Burgas24.bg 21:20Коментари (0)97
Орлин Горанов знае как да впечатлява - но не само с таланта си, но и с публикациите си в социалните мрежи. Като любящ съпруг той неведнъж говори откровено за любовта и по-специално за връзката със съпругата си, с която има брак от 35 години. По този повод той отбеляза годишнината от сватбата с архивна снимка от церемонията, на която влюбените са си казали голямото "да" преди повече от три десетилетия. Днес отношенията им са все така пълни с приятни емоции, радост и взаимна споделеност, а любовта сякаш се засилва с годините. 

"Вярвам в любовта за вечни времена! Вярвайте и вие!", е посланието на Горанов към неговите последователи във Facebook, където публикува невиждания досега кадър от сватбата. 

Разбира се, неговите почитатели побързаха да поздравят любимеца си за специалната дата и отправиха искрените си пожелания за бъдещо щастие. 

"В една връзка не трябва да има доминиране, трябва да има едно в едно. Двама души, когато се бракуват, те казват, че стават едно цяло, и тръгват заедно по един път.", сподели Орлин Горанов преди време в интервю за NOVA, подчертавайки значението на баланса и отдадеността в отношенията с човека до теб. 

Припомняме, че в началото на септември Горанов изненада публиката с нова песен и видеоклип към нея. "Бъдеще време" носи послание за любовта, която надживява времето и трудностите и се превръща във филмов сюжет, в който главни герои са двама души и тяхната любов.



