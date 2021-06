Още един морски фестивал се задава на хоризонта!

© Първото издание на Karaagach on Saund ще се появи това лято, като фестивал за Индипендънт музика. Със специални сетове ще се изявят популярни банди и съвсем нови имена от българската инди сцена, като Jeremy?, Керана и Космонавтите, Миленита, P.I.F., Innerglow, People of Maha. Фестивала ще закрият гърците от JR&The Law 4000 с неповторимото си сърф рокабили шоу. Karaagach On Sound Beach Festival ще се проведе на 4 и 5 септември на устието на река Караагач, на територията на къмпинг "Китен“, съобщиха организторите.



Сред организаторите на Karaagach On Sound Beach Festival е пианистът на АКАГА и Сленг- Калин Петров, който реализира една своя мечта, родена от духа на къмпинг партитата, огъня на плажа и желанието за музика. "Самият аз имам каравана на къмпинга, който се е превърнал в среща на много приятели, споделящи летните месеци. В един момент се зароди желанието да направим нещо повече – бяхме сигурни, че искаме да е свързано с музика и неподправен характер, какъвто къмпингът носи. Изключително съм щастлив, че тази година ни предстои първото издание на фестивала, който ще представи страхотни български музиканти“, споделя Калин.



Освен музиката, организаторите са се погрижили да има забавление през целите дни на фестивала. Ще има уъркшопи за деца и възрастни, суинг .



танци на плажа, каравани с храна и разбира се, напитки, лагерни огньове и звезди. "Ще се радваме хората да имат възможност да прекарат целия си ден при нас и да им е хубаво, да усетят свободата и чара на къмпингуването във всякаква форма, чистотата на отношенията и непримиримия младежки дух. Къмпингите са специално място за децата, затова и ще им осигурим истински летни забавления“, допълват организаторите.



Karaagach On Sound Beach Festival ще се проведе на 4 и 5 септември, Входът е 10 лв. на ден, с включена студена бира.



За посетители до 14 години посещението на фестивала е безплатно!