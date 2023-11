Още една звездна двойка посрещна първородната си рожба

© Кортни Кардашиян няма как да е по-щастлива - след като най-после откри мъжа на живота си в лицето на Травис Баркър, тя вече е и майка на детето му. По неофициални информации, споделени от редица светски медии, Кортни е родила миналата седмица.



"Кортни е на седмото небе след раждането на сина си. Към края бременността й беше доста стресираща", споделя източник на People. "Сега е щастлива да прегърне бебето, чувства се благословена."



44-годишната Кардашиян и 47-годишният Баркър се ожениха през 2022 г., а през юни тази година, обявиха, че очакват момче. Барабанистът на Blink-182 пък по-рано разкри пред подкаста One Life One Chance with Toby Morse името, което смятат да му дадат.



"Има благотворителен концерт за Хавай, на който ще свирим, но той се пада в седмицата, когато трябва да се роди Роки", каза той, с което издаде и името на бебето, което чака с Кардашиян.



Травис Баркър и Кортни Кардашиян вече имат по три деца. Тя е майка на осемгодишната Рейн Астън, 11-годишната Пенелъпи Скотланд и 13-годишния Мейсън Даш. Той пък е баща на 20-годишния Ландън, 17-годишната Алабама и доведен баща на 24-годишната Атиана де ла Хоя, която е дете на предишната му съпруга, пише lifestyle.bg.