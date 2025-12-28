Още едно бебе е на път в семейството на Башар Рахал?
©
Преди дни Башева пусна видео в социалните мрежи, в което ясно се вижда наедрялата ѝ фигура. Това ще бъде второ дете за нея и четвърто за 51-годишния Башар Рахал.
За разлика от първата си бременност, сега актрисата видимо е качила килограми, което не остава незабелязано от феновете и медиите. Наблюдателни почитатели забелязаха промяна още преди две седмици – по-заоблено лице, селфита само до кръста, и липса на пълноразмерни кадри. Сега вече тя явно няма намерение да крие.
С второто си бебе Башева е забременяла най-много два-три месеца след раждането на първото, което означава, че Анди и бъдещото му братче или сестриче ще бъдат почти връстници, твърдят от Блиц.
Двойката все още не е направила официално изявление, но видеото с бременното коремче говори достатъчно. Пожелаваме на бъдещите родители леко и щастливо продължение на това семейно приключение!
Още по темата
/
Ники Кънчев черпи днес
26.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Брижит Бардо
12:50
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
22:45 / 27.12.2025
Най-магичната дата за брак през 2026: Носи ли любов или напротив?...
22:44 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
17:54 / 27.12.2025
Сашо Кадиев подари на жена си втори годежен пръстен
23:12 / 26.12.2025
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
16:29 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.