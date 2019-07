Ослепителна пианистка поздрави България

© Блестящата пианистка и приятелка на Степан Хаусер от 2 Cellos Лола Астанова отправи специален поздрав към българската публика. Адресирано към всички почитатели на класическата музика у нас, любимката на Андреа Бочели засне специално видеообръщение по повод предстоящия й концерт на 10 ноември в София, Зала 1 на НДК.



"Здравей, София! Много се вълнувам, че ще ви представя музиката си на 10 ноември в НДК“, споделя Лола и допълва: "Подготвила съм програма, включваща ваши любими композиции и няколко изненади. Нямам търпение да се видим!“



Определяна като новата сензация на световната музикална сцена, талантливата 34-годишна пианистка ще представи за първи път пред родна публика забележителните си клавирни умения, прославили я в цял свят. Позната с блестящите си интерпретации на композициите на Шопен, Лист и Рахманинов и виртуозни пиано аранжименти на хитове като "Don't Stop the Music" на Риана, "We Are the Champions“ на "Куийн" и "Лунната соната“ на Бетовен, която изпълнява в пламенен дует заедно с нейния любим Степан Хаусер от 2 Cellos, Астанова обещава едно изключително въздействащо и емоционално преживяване.



Концертът на блестящата пианистка Лола Астанова, която ще гостува за първи път у нас, ще се състои на 10 ноември в Зала 1 на НДК. Билетите за събитието са на цени от 40 до 80 лв., оркестрина – 130 лв. и могат да бъдат закупени от мрежата на Eventim в цялата страна.