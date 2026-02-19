От Английската гражданска война насам: Андрю е първият арестуван представител на британското кралско семейство
Първият арест е в далчното време на Английската гражданска война, когато Чарлз I е бил задържан от сили, свързани с парламента, през 1647 г.
През ноември 2002 г. принцеса Ан става първият член на кралското семейство, осъден за престъпление, но тя не e арестувана по време на процеса. Тя се признава за виновна по едно обвинение за опасен контрол над куче и е глобена с 500 лири.
През 2019 г. полицията в Норфолк разговаря с принц Филип, след като той е заснет да шофира без обезопасителен колан.
Това се случва два дни след като херцогът на Единбург е замесен в катастрофа близо до Сандрингъм, при която е пострадала жена. Той също не е арестуван.
