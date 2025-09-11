ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|От bTV глезят Венета Райкова
Венета разполага с личен шофьор, предоставен й от медията, видяха папараците на "Ретро“. Всеки ден той я взема от луксозния й дом в затворен комплекс с басейн в близост до хотел "Плиска“ и я връща обратно след снимки. За самата журналистка това е удобство, което й позволява да се концентрира върху новата си телевизионна роля, а за медията – начин да покаже, че държи изключително много на звездното си попълнение. Преди дни, след края на предаването Райкова се качи в колата, която я отведе до дома и, където я очакваше 16-годишният й син Патрик.
Венета не скри, че решението да приеме предложението от Би Ти Ви не е било лесно. "Два месеца крия от вас тази новина“, призна тя пред зрителите още в първото издание като водеща. И допълни: "Мъжът, който е до мен, ми постави условие - да избера него или работата. Както виждате, съм тук пред вас, но ще направя всичко възможно да запазя и връзката си“.
С други думи, за завръщането й на екран е имало сериозна семейна драма. В крайна сметка обаче от медията очевидно са били готови да направят всякакви компромиси и да предоставят най-добрите условия само и само Райкова да застане отново пред камерата.
През последните години "На кафе“ с Гала е абсолютният лидер в този часови диапазон. Нито едно предаване не успя да се доближи до рейтинговите му показатели. От Би Ти Ви обаче явно са решени този път да атакуват сериозно и да й отнемат първенството. Райкова е избрана за оръжието им в тази битка. Така че е в ход война Гала - Венета за рейтинг.
Очакванията са големи — с острия си език, директните въпроси и умението да вади най-интересното от гостите си тя би могла да вкара "Преди обед“ в съвсем нова категория. Сред първите й събеседници в студиото бяха Сашка Васева, която дълго време отсъстваше от публичното пространство, и току-що задомената за пореден път фолк певица Мария.
И докато зрителите още обсъждат първите изяви на Венета, в социалните мрежи не липсват и критики, и одобрения. Едни се радват, че тя отново е на екран, други пък смятат, че стилът й е прекалено агресивен за сутрешно предаване.
През времето на телевизионното си отсъствие Райкова се беше преквалифицирала в писателка и гадателка, като написа няколко женски романа и издаде свои авторски гадателски карти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 986
|предишна страница [ 1/165 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Алла Пугачова: Аз не съм предала Русия - Родината предаде мен
17:28 / 11.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Николета спечели от кръщенето на малката Борислава
16:44 / 11.09.2025
Димо Алексиев водил "Игри на волята" пиян?
16:02 / 11.09.2025
Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
15:44 / 11.09.2025
Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ен...
15:03 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета