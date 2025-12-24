От bTV обявиха официално какво ще излъчват по време на коледно-новогодишните празници. Ето какво казват от медията:В празничните дни екипът на "Преди обед“, начело с Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева, е подготвил поредица от изненади, вълнуващи срещи и вдъхновяващи истории. От Коледа до Нова година в студиото ще гостуват различни звездни и интересни гости.На 24 декември (сряда) в "Преди обед“ певицата и член на журито в "България търси талант“ – Галена, ще сподели емоциите си от отминаващата година, а олимпийските шампионки Симона Дянкова и Мадлен Радуканова, заедно с малката Карина, ще внесат празничен спортен дух. Поглед към отминаващата 2025 година ще отправят и двете музикални диви на българската поп сцена – Мария Илиева и Прея.На 25 декември (четвъртък) "Преди обед“ ще посрещне Рождество Христово с много музика, празнично настроение и вдъхновяващи истории. В студиото ще гостуват Маги Джанаварова и Даниел Пеев – Дънди, а коледната сутрин ще започне с музикалните изпълнения на Тино и Роби. Оля Малинова ще направи класация на най-големите световни скандали, а Тереза Палова ще сподели интересни моменти от пътя ѝ до международното признание и титла от конкурс за красота. Празничната програма ще продължи с актьора Стоян Дойчев и неговото семейство, и с коледна игра на филми с Мария Вълдобрева. Вкусният акцент в празничния ден ще бъде в кухнята на "Да, шеф“, където Славена Вътова и Емо Июджи ще приготвят специална коледна веган торта.В последния за сезона епизод на "Колко ми даваш?“ на 24 декември (сряда) сили в отгатването на точната възраст на напълно непознати и интересни хора ще премерят отборите на Златимир Йочев и Евгени Генчев. Кой ще надделее в забавното състезание, в което интуицията и наблюдателността са от решаващо значение, ще разберем навръх Бъдни вечер от 20:00 ч.Любимото забавно куиз шоу на bTV – "Кой да знае?“ ще забавлява зрителите със своите интересни гости и любопитни въпроси и по време на празниците. Навръх Коледа (25 декември, четвъртък) от 20:00 ч. отборите на Милица Гладнишка и Христо Пъдев ще бъдат попълнени с Катето Евро и д-р Мирослав Ненков. А на 31 декември (сряда) предстои специален двучасов новогодишен епизод, в който един срещу друг ще се изправят отборите на "комиците“ и "певците“. На банката до Милица ще застанат Гери Турийска, Димитър Иванов – Капитана и Мишо Стоянов (Мишо Завинаги), а Пъдев ще бъде звездно подкрепен от Васил Найденов, Нели Рангелова и Братя Аргирови.На 27 декември (събота) от 11:00 ч. зрителите на bTV ще се насладят на специален едночасов епизод на "Вкусът на България“. Празничното издание на кулинарната поредица ще ни отведе в Банско, където чудесно се съчетават традиционна местна кухня и кулинария от най-съвременен световен стандарт. Водещата Мария Жекова ще изпрати подобаващо 2025 г. в компанията на актрисата Деси Бакърджиева, която ще сподели дълго пазени семейни рецепти. Спортната журналистка Гергана Гунчева пък ще се включи с разказ за детските си коледни спомени. В компанията на шеф-готвач Николай Немигенчев водещата Мария ще асистира в приготвянето на нетрадиционно за ширините ни ястие. Домакин в празничната кухня ще бъде шеф Никола Тодоров, който ще демонстрира впечатляващи кулинарни умения. Зрителите ще могат да се насладят и на вълнуваща среща с Жоро Бойковски, известен с концептуалната си българска прогресивна кухня.В специалното едночасово издание на "Светът на здравето“ на 28 декември (неделя) от 11:00 ч. д-р Щонова е подготвила вдъхновяващи истории за силата на човешката доброта. Неделя ще срещне зрителите с водещи педиатри и експерти и ще покаже впечатляващи постижения на деца със специални потребности. Духовният учител Ваклуш Толев пък ще напомни за значението на духовната грижа и за нуждата от повече осъзнатост, състрадание и мъдрост в живота ни. В периода на постите, за хранителните избори и за храната като послание Неделя Щонова ще разговаря с д-р Йорданка Господинова – лекар, треньор по здравословно хранене и създател на програма за отслабване.В последните дни от 2025 г. и първите на 2026 г. bTV ще предложи много забавление и празнично настроение за цялото семейство пред екрана с концерти на едни от най-обичаните български изпълнители.На 24 декември (сряда) от 12:30 ч. зрителите ще могат да се насладят на концерта "Здравей, как си приятелю?“, в който любимците от Тоника СВ са събрали вечните си хитове, изпълнени с много емоция и топлина. С юбилейния спектакъл музикалната група отбелязва 45 години от сформирането си, а освен заглавната, от сцената ще зазвучат и още любими на поколения българи песни, сред които "Люлякови нощи“, "Един неразделен клас“, "Нека да е лято“, "Мария“ и много други.На 31 декември (сряда) от 12:30 ч. ще се насладим на мелодичния глас на Тони Димитрова в концерт-спектакъла "Обич“, събрал най-доброто от репертоара на певицата през годините. Емблематични песни като "Ах, морето“, "За тебе хората говорят“ и "Обещания“ ще превърнат последния ден от 2025 г. в незабравим празник на българската музика. На сцената ще излязат и нейни колеги и приятели, сред които Веселин Маринов, братя Аргирови, Ева и Милица от "Тоника“, Драго Драганов и др.bTV ще посрещне 2026 г. с концерта на Галена "Еуфория“, който ще стартира малко след 00:00 ч. на 1 януари (четвъртък). Сред специалните гости на Галена са Азис, Преслава, Деси Слава, Фики Стораро и други. На сцената ще излезе и малкият ѝ син – Алекс, с когото ще изпълнят заедно един от най-големите хитове на звездата – "Хавана Тропикана“. "Еуфорията“ в новогодишната нощ ще бъде гарантирана и от хитове като "По, по, по“, "Знам диагнозата“, "Пак ли?“, "Тихо ми пази“, "В твоите очи“, "Душата ми крещи“, "Феноменален“, "Welcome to Bulgaria“, "Ти не си за мен“ и много други.На 1 януари (четвъртък) от 12:30 ч. bTV ще излъчи юбилейния концерт на автора на едни от най-големите хитове – Стефан Диомов. Зрителите ще могат да се насладят на спектакъл, изпълнен с магия и любими песни заедно с Орлин Горанов, Тони Димитрова, "Тоника СВ“, Ева Найденова, Боян Михайлов и още много специални гости, под диригентството на Георги Милтиядов.