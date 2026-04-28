Пенелопе Крус празнува рожден ден днес. Красивата актриса е родена през 1974 г. в Мадрид. В началото на кариерата си се занимава с класически балет. Най-голямата ѝ любов е актьорската работа.

Като дете и млада девойка Крус се занимава с танци. По-късно тя напуска гимназията, за да учи балет в Мадридската национална консерватория, както и актьорско майсторство в Кристина Ротас Скул в Ню Йорк.

Пенелопе Крус е близка приятелка с испанския режисьор Педро Алмодовар, с когото я свързва дългогодишно приятелство. Сред най-близките ѝ приятели е и мексиканската актриса Салма Хайек.

В началото на 2001 г. започва тригодишна връзка с актьора Том Круз, малко след неговата раздяла с Никол Кидман. Двамата се запознават на снимачната площадка на филма "Ванила Скай“. През януари 2004 г. става известно, че са прекратили отношенията си. През април 2003 г. Крус подава иск срещу австралийското списание New Idea за клевета във връзка със статия за отношенията ѝ с Круз. След раздялата си с него актрисата има връзка с Матю Маконахи (2005–2006 г.).

През 2007 г. Пенелопе започва връзка с актьора Хавиер Бардем, с когото се познава от години и си партнира в няколко филма. Двамата участват заедно в "Jamón, jamón“, "Вики, Кристина, Барселона“ и "Съветникът“. През юли 2010 г. се женят на тайна церемония на Бахамите. Имат две деца – син Леонардо (род. 25 януари 2011 г.) и дъщеря Луна (род. 22 юли 2013 г.).

През 2009 г. Пенелопе Крус печели награда "Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля за изпълнението си във филма "Вики, Кристина, Барселона“.