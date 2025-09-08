Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредсказуема от всякога
Автор: Екип Burgas24.bg 13:52Коментари (0)151
© БТВ
От днес, 8 септември, работната седмица ще започва и приключва с най-забавното куиз-шоу "Кой да знае“. Всеки понеделник и петък от 20:00 ч. зрителите ще станат свидетели на безспирния сблъсък на знания между отборите на Милица Гладнишка и Христо Пъдев.

От този понеделник сблъсъкът става още по-ожесточен с навлизането на ново правило. При въпросите, зададени от публиката, и тези, при които водещият сяда на мястото на участниците както печалбата, така и залогът ще бъде двоен. Наградата скача от 300 на 600 лв., което прави играта по-непредсказуема, вълнуваща и нажежена отпреди. Тази промяна ще накара участници и зрители да тръпнат в напрежение до самия край.

Епизодът довечера ще постави началото на сезона с много емоции и настроение. Харизматичен, усмихнат, ергенът бизнесмен Мартин Николов-Елвиса ще бъде част от отбора на Милица, омайвайки публиката освен с чар, но и с логически разсъждения. Христо Пъдев и легендарната Катето Евро ще обединят сили, за да отговарят на въпросите, използвайки неповторимото си чувство за хумор. В този епизода участниците стават потърпевши на новото правило, което води до превес на един от отборите.

"Кой да знае“ обещава сезон, изпълнен с интригуващи факти, неподозирани отговори и драматични обрати. Новото правило ще направи играта още по-непредсказуема и вълнуваща, превръщайки всяко издание в истинско телевизионно събитие, а решаващите залози - двойно по-големи.

 

И този сезон "Кой да знае?“ остава верен на своята мисия за устойчиво производство. Предаването прилага принципите на "грийн филминг“, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.



Още по темата: общо новини по темата: 924
08.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
предишна страница [ 1/154 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ралица Паскалева издаде нещо много любопитно преди старта на "Игр...
12:11 / 08.09.2025
Любими храни и напитки увреждат трайно мозъка
09:57 / 08.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
На 87 той се завръща по телевизията
21:34 / 07.09.2025
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
19:41 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Жестока катастрофа в Монтанско!
Природни стихии
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: