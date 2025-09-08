ЗАРЕЖДАНЕ...
|От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредсказуема от всякога
От този понеделник сблъсъкът става още по-ожесточен с навлизането на ново правило. При въпросите, зададени от публиката, и тези, при които водещият сяда на мястото на участниците както печалбата, така и залогът ще бъде двоен. Наградата скача от 300 на 600 лв., което прави играта по-непредсказуема, вълнуваща и нажежена отпреди. Тази промяна ще накара участници и зрители да тръпнат в напрежение до самия край.
Епизодът довечера ще постави началото на сезона с много емоции и настроение. Харизматичен, усмихнат, ергенът бизнесмен Мартин Николов-Елвиса ще бъде част от отбора на Милица, омайвайки публиката освен с чар, но и с логически разсъждения. Христо Пъдев и легендарната Катето Евро ще обединят сили, за да отговарят на въпросите, използвайки неповторимото си чувство за хумор. В този епизода участниците стават потърпевши на новото правило, което води до превес на един от отборите.
"Кой да знае“ обещава сезон, изпълнен с интригуващи факти, неподозирани отговори и драматични обрати. Новото правило ще направи играта още по-непредсказуема и вълнуваща, превръщайки всяко издание в истинско телевизионно събитие, а решаващите залози - двойно по-големи.
И този сезон "Кой да знае?“ остава верен на своята мисия за устойчиво производство. Предаването прилага принципите на "грийн филминг“, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.
