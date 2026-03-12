От маникюристка до бизнес дама, а вече и гост по телевизията
©
Именно затова появата на неговата годеница Виктория Кузманова в сутрешното предаване На кафе при водещата Гала не остана незабелязана. Напротив – зад кулисите на Нова телевизия се появиха немалко коментари и шушукания.
Завръщане на екрана
Бившата адреналинка от Господари на ефира отдавна не се беше появявала на екран. Затова и мнозина се запитаха дали гостуването ѝ не е знак, че телевизионната ѝ популярност ще бъде "освежена“.
А кой по-подходящ да помогне за това от самия Рачков – едно от най-разпознаваемите лица на телевизията и близък до кръга около продуцента Магърдич Халваджиян и семейството му.
От маникюристка до бизнес дама
Преди телевизионните изяви обаче Рачков вече беше направил сериозна инвестиция в имиджа на половинката си. По думите на хора от бранша той е вложил значителни средства в луксозния салон за красота на Виктория, превръщайки я от обикновена маникюристка в собственик на престижен бранд за разкрасителни услуги.
Салонът ѝ днес се рекламира като едно от най-луксозните места за маникюр и козметични процедури, а самата Кузманова все по-често се представя като предприемач и експерт в сферата на красотата.
Първа спирка – "На кафе“
Миналата седмица Виктория Кузманова се появи като гост в рубриката "Пътят на красотата с Ина“ в "На кафе“. Там тя разказа за актуалните тенденции в маникюра, показа свои любими визии и сподели колко се гордее с дъщеря си Кари.
Разбира се, разговорът засегна и личния ѝ живот – предстоящата сватба с Рачков също беше представена като част от тяхната "приказна“ любовна история.
Какво се говори зад кулисите
Зад камерите обаче някои хора в телевизията гледат на появата ѝ по съвсем различен начин. Според коментари в медийните среди Рачков отдавна подготвял почвата, за да върне Виктория в светлината на прожекторите.
Първата важна стъпка, според тези слухове, била тя да стане "своя“ за влиятелния телевизионен кръг около фамилията Халваджиян. Когато двамата се появиха заедно с тях на ваканция на Малдивите, мнозина приеха това като знак, че новото попълнение вече е прието в компанията.
Стар сценарий?
Това не е първият път, в който Рачков е свързван с подобни слухове. Преди години упорито се говореше, че той е изиграл ключова роля и в телевизионното издигане на Мария Игнатова.
След периода им като двойка Игнатова се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на родния ефир, участвайки в редица популярни формати на продуцентската компания на Халваджиян.
Реакциите на зрителите
В социалните мрежи зрителите също не пропуснаха да коментират.
"Аман от връзкари! Рачков пак уреди работа на половинката си“, пише потребител.
"Тая жена откога стана тв звезда и виден стилист, че я канят по студията?“, пита друг.
"Нищо ново – ако си приятел на Халваджиян, тв славата ти е в кърпа вързана“, гласи трети коментар.
Дали появата на Виктория Кузманова в "На кафе“ е просто еднократно гостуване или начало на нов телевизионен път – предстои да се разбере. Едно е сигурно: зад кулисите на телевизията темата вече предизвика доста шум.
