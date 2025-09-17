Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
От този плодов сок има немалки ползи за здравето ни
Автор: Екип Burgas24.bg 13:01Коментари (0)139
©
Портокаловият сок е може би най-разпространеният и харесван плодов сок. Докато науката ни дава доказателства, че винаги е по-добре да консумираме цял плод, вместо само сока от него, оказва се, че и от него има немалки ползи за здравето ни, които никак не са за подценяване.

Освен богат на различни витамини и други полезни вещества, портокаловият сок може да се използва и с цел регулиране на стойностите на кръвното налягане и холестерола. А това е една много важна задача, която определя до голяма степен здравословното си състояние. И, оказва се, невинаги за изпълнението й са ни необходими лекарства.

Сокът от портокал подкрепя функцията не само на имунната, но и на сърдечно-съдовата система. Той е богат на антиоксиданти, които се борят с възпалителните процеси, а заедно с другите полезни вещества подпомага кръвообращението и нормалните стойности на кръвното. 

Според различни изследвания, ежедневната консумация на сока в умерени количества - около 500 мл., в продължение на една година, може да ни помогне да поддържаме нормални стойности на холестерола, независимо дали има проблеми с тях или не. И това е в сравнение с други хора, които не са приемали портокалов сок в съответния период.

Смята се, че този ефект се държи на флаваноидите в състава му, както и на пектина, които редуцират абсорбирането на мазнините от организма и по този начин предотвратяват увеличаването на холестерола и поддържат метаболизма. Най-добър е ефектът върху LDL "лошия" холестерол, обяснява Times of India.

Точно както холестерола, кръвното налягане също е от ключово значение за сърдечното здраве. Висите му стойности за продължително време увеличават значително риска от сърдечно-съдови заболявания, инсулти и инфаркти. А натурални продукти като портокаловия сок могат да ни помогнат да помогнат да го държим в здравословни граници.

Флаваноидите и антиоксидантите, които съдържат, помагат за отпускането на кръвоносните съдове, подобряват кръвообращението и намаляват възпаленията. А на сърцето му е много по-лесно да изпомпва кръвта и така се подпомага работата му, а кръвното ни остава като на младежи. Затова особено ако сме предразположени или с установена хипертония, е добре да включим в менюто си портокалов сок.

Разбира се, най-добре да е 100% натурален и неподсладен, пише lifestyle.bg. И само чаша или две на ден може би няма да са достатъчна грижа за сърцето и цялостното ни здраве. Но със сигурност са една малка стъпка в правилна посока и в комбинация с други здравословни навици ефектът няма да закъснее.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тези билки стават опасни в горещото време, не трябва да правите ч...
13:12 / 17.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Павел стяга сватба
12:59 / 17.09.2025
Едната тъне в лукс, другите две са на улицата
12:37 / 17.09.2025
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести...
13:00 / 17.09.2025
Стотици фламинго кацнаха на Черноморското крайбрежие
11:10 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфланд" в "Меден рудник"
10:04 / 16.09.2025
Актуални теми
Винетки 2025
България в еврозоната
Водна криза
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: