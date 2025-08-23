От великата сцена до психиатрията - каква е истината за обичан гръцки певец

© Наскоро стана ясно, че голямата гръцка звезда Йоргос Мазонакис, който неведнъж е пял и пред българска публика, е въведен принудително в държавна психиатрична клиника. Това се е случило с прокурорско решение, издействано от негови роднини.



Изпълнителят е заведен от дежурни полицаи в психиатрия и са му направени изследвания заради твърдения от близките му, че животът му е в опасност. Те категорично казват още, че подобни крайни действия са изцяло в полза на Йоргос.



В крайна сметка певецът е обявен за напълно здрав.



Случилото се предизвика вълна от реакции в гръцкото общество - за крехкостта на психичното здраве и за това колко лесно може да бъде загубена личната свобода.



Йоргос Мазонакис отдавна е известен със своята ексцентричност, както и с обтегнатите отношения с членове на своето семейство.



Кой е Йоргос Мазонакис



Истинското му име е Георгиос Апостолу. Роден е на 4 март, 1972 г. в Пирея, Гърция.



Още от дете се увлича по легендарни гръцки изпълнители като Стратос Дионисиу, Янис Париос и Хари Алексиу. И решава да стане певец едва на 15‑годишна възраст. Първата му професионална изява е през лятото на 1992 г. в нощен клуб в Патра, откъдето е забелязан от представители на PolyGram (Universal Music).



Става известен с интерпретациите си на класическия гръцки попфолк и съчетаването му с танцова музика. Започва да изнася концерти в Гърция, Кипър, а след това и в Германия, Австралия, дори и САЩ.



Дебютният му албум – "Μεσάνυχτα και κάτι“ ("Mesanihta Kai Kati“) – излиза през 1993 г. През следващите години много от албумите му получават златен или платинен статус.



Известен е не само с певческия си талант, но и с екстравагантен си стил и сценично присъствие. Има подчертано влечение към модата и дизайна. И създава марката "GM“, разпространявана в Гърция.



Мазонакис е изключително популярен в България. Нееднократно е провеждал големи концерти - в София през 2012 г. в "Арена Армеец“, а през 2023 г. в зала 1 на НДК като част от юбилейното си 30‑годишно турне, припомня Ladyzone.