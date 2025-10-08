ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отиде си голяма музикална звезда
Последното му участие на сцена се състоя в Баня Лука на 15 август, където се почувства зле и впоследствие беше хоспитализиран в Клиничния център на Университета в Сараево.
Халид Бешлич е една от най-известните фигури в босненската музика и поп-фолк жанра в бивша Югославия. През 2022 година той реализира приходи в диапазона между 72 000 до 110 000 евро, което му отрежда 7-мо място в класация по доходи за съответната година Popnable. Бешлич има издадени 32 песни и стартира музикалната си кариера през 1979 година, която продължава активно повече от четири десетилетия.
Роден на 20 ноември 1953 година в Кнежина, в тогавашната Народна Република Босна и Херцеговина, Халид Бешлич става символ на народната музика в региона. Той изпълнява предимно поп-фолк и традиционен фолк, а през годините работи с различни музикални лейбъли. Концертите му се радват на огромен интерес и събират хиляди почитатели на неговата музика.
През своята дълга кариера Халид Бешлич издава 19 студийни албума и десетки песни, които се превръщат в истински хитове. Изпълненията му са близки до хората – той често пее на големи тържества и пищни сватби, а когато сам не присъства, неговите песни неизменно звучат в изпълнение на други артисти. Публиката го обича не само заради гласа му, но и заради неговата непринуденост и човечност.
По време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 г., Бешлич организира над 500 хуманитарни концерта из Европа, като приходите от тях дарява за помощ на босненските бежанци. В интервюта той често изразяваше желанието си да бъде запомнен не толкова като певец, а преди всичко като добър човек. "Не ми трябваха лъскави коли или клипове за милиони – по-важно ми беше да нахраня гладен човек“, казва той в едно свое изказване, предаде Balkan Insight, цитиран от businessnovinite.
