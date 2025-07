Отиде си хевиметъл легенда

© Почина първият фронтмен на групата Iron Maiden Пол Марио Дей, съобщава изданието The Sun.



Пол Марио Дей, оригиналният вокалист на британската рок група Iron Maiden, почина на 69-годишна възраст. Той почина на 29 юли в дома си в Австралия след дълга борба с рака. Новината е потвърдена от неговата група More в социалните медии.



"Дълбоко сме натъжени от новината за кончината на великия вокалист на More Пол Марио Дей. Пол беше важна част от NWOBHM [New Wave of British Heavy Metal] от времето си в ранната версия на Iron Maiden и, разбира се, с фантастичното си изпълнение в албума Warhead“, написаха те. "Той беше много обичана фигура в британската рок музика и изнесе много запомнящи се концерти, не на последно място легендарното шоу Monsters of Rock през 1981 г. в Castle Donington с AC/DC, Whitesnake/David Coverdale, както и турнета с Iron Maiden, Def Leppard и с много други легендарни артисти. Майк Фрийланд го помни с носталгия като "страхотен вокалист!“ За нас е чест да продължаваме да свирим неговата музика и винаги ще си спомняме за него, когато започваме да свирим първите ноти на Warhead. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Пол, както и на многото фенове по целия свят, които обичат неговата музика.“