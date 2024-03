© Отиде си любим актьор от "Планетата на маймуните" и "Пърл Харбър". Рон Харпър е починал в четвъртък от естествена смърт в дома си в Уест Хилс, съобщава дъщеря му Никол Лонгуей пред The ​​Hollywood Reporter.



Той е участвал и в "Земята на изгубените", Land Of The Lost, The Tall Man и Laramie. Най-известен е с участието си в "Планетата на маймуните. Рон Харпър си отиде на 91-годишна възраст.