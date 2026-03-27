Откриха какво води до развитие на рак на стомаха
© iStock
Международният екип изследователи откри сложно взаимодействие на фактори, които увеличават риска от развитие на заболяването. Те включват генетика и кръвни мутации, свързани със стареенето, тютюнопушенето и бактериалната инфекция в устната кухина. Ракът на стомаха остава един от най-смъртоносните видове рак в света. Той е петият най-разпространен и четвъртата водеща причина за смърт в световен мащаб. Заболяването обикновено се развива в продължение на много десетилетия, започвайки с хронично възпаление на стомашната лигавица.
Той може да прогресира до чревна метаплазия, състояние, при което нормалните стомашни клетки се променят в подобни на намиращите се в червата. С течение на времето тези промени могат да прогресират до по-сериозно увреждане на тъканите и рак. Лекарите обаче имат ограничена способност да предскажат кои индивиди с чревна метаплазия е най-вероятно да прогресират до рак на стомаха. Оксидативният стрес обикновено изиграва ключова роля в най-ранните стадии. В изследването са анализирани повече от 1500 проби от чревна метаплазия, събрани от шест държави, пише специализираният сайт zdrave.to .
Този голям географски разнообразен набор от данни е позволил на екипа да сравни генетичните промени при популации с различни нива на риск от рак на стомаха. Неочаквано за изследователите е станало ясно, че клоналната хематопоеза, процесът, чрез който кръвните стволови клетки придобиват мутации и се размножават, също е свързан с повишена податливост към рак на стомаха. Това състояние се среща при възрастните, така откритията допълнително обясняват защо ракът на стомаха често се диагностицира при пациентите по-късно през живота.
Анализът разкрива, че индивиди с клонална хематопоеза също носят по-високи нива на орални бактерии, като стрептококи, в стомаха. Така отслабеният имунитет, причинен от това състояние, заедно с повишените нива на бактерии насърчава хроничното възпаление и ускорява прогресията до рак на стомаха. Учените са категорични - рискът не идва от едно място, а се натрупва в продължение на много години чрез сложно взаимодействие между стареенето, генетичните промени, имунните промени и дори бактериите, които носим.
Използвайки усъвършенствани генетични анализи, учените са идентифицирали 47 значително мутирали гена в клетките на чревна метаплазия. Мутациите в един конкретен ген, ARID1A, са свързани с повишен риск от рак на стомаха и по-лоша прогноза. Открит е също специфичен модел на увреждане на ДНК, известен като SBS17, който не се наблюдава в здравата стомашна тъкан, но често се среща при чревна метаплазия. Точно той е свързан с оксидативен стрес - вид клетъчно увреждане, причинено от реактивни молекули, генерирани от анормален метаболизъм. Това увреждане често се влошава от тютюнопушенето. Екипът е открил и че пирвиний, използвано понастоящем за лечение на паразити лекарство, има способността да спира растежа на клетките на чревна метаплазия. Въз основа на това са планирани клинични проучвания в рамките на Сингапурския консорциум за рак на стомаха.
