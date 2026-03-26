El Pais. В пода на храма "Св. Петър и Павел“ в Маастрихт, точно пред олтара, е открит скелет, за който се предполага, че е на Шарл дьо Бац дьо Кастелмор, граф Д'Артанян, увековечен в романа на Александър Дюма "Тримата мускетари“.
До находката се стигнало, след като подът в църквата започнал да пропада. От управата решили да направят ремонт и при разкопаването на мястото открили скелет, заедно с френска монета и куршум от мускет в областта на гърлото. Именно така се смята, че е убит Д'Артанян на 25 юни 1673-та година във френско-холандската война по време на обсадата и превземането на Маастрихт от френската армия.
Археолози са извадили останките, открити в тайния гроб на църквата и те са предадени за ДНК експертиза в германска лаборатория. В град Авиньон живеят потомци по бащина линия на Д'Артанян и така ще може да бъде сравнен генетичният материал.
Повече от 350 години мистерията с това къде е погребан Д'Артанян е на път да бъде разкрита. Той е предвождал един от френските полкове, който е трябвало да превземе добре укрепения Маастрихт. Д'Артанян успява да проникне през укрепленията, но е улучен от мускет. Заради топлото време другарите му са взели решение да бъде погребан на място в църквата.
Да бъдеш част от конните мускетари на френската Кралска гвардия се е смятало за чест и Луи XIII и Луи XIV са поверявали на д'Артанян най-деликатните мисии на своето време. Той е бил елитен офицер и според френската историчка Одил Бордаз, специалист по мускетарството.
Смятан за национален герой на Франция, ако откриването на останките на Д'Артанян бъде потвърдено, предстоят дипломатически ходове, за да се реши по-нататъшната му съдба, отбелязва El Pais.
текст: Милен Кандарашев
Откриха ли останките на Д'Артанян в холандска църква? ДНК експертиза разкрива тайната
©
Още от категорията
/
Силвена Роу: Какво може да се каже за една страна, която е част от ЕС и продава картофи за 7 евро килограма? Не говорим за нафта, а за картофи
11:30
Нова звездна раздяла
24.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Живко Петров гостува с авторски концерт в Бургас
17:04 / 25.03.2026
Натали Трифонова смени късата пола с народна носия
15:02 / 25.03.2026
Актуални теми
Вътьо Казана
преди 1 ч. и 48 мин.
По-точно е в област/провинция Лимбург. :-))))
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.