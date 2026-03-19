New Scientist.
Анализът е проведен от марсохода Perseverance с помощта на апарата SuperCam, който е открил в скалите на кратера Езеро (Jezero) частици от корунд – минерал, от който на Земята се образуват скъпоценни камъни.
Първите следи от корунд са открити в камък с името Hampden River, а след това са потвърдени и в други проби – Coffee Cove и Smiths Harbour. Уредът използва два вида лазери и камери за изследване на състава, а резултатите се оказват почти идентични с лабораторните данни за рубините.
Специалистите смятат, че на Марс корундът се е образувал не благодарение на тектонични процеси, както на Земята, а при падането на метеорити, които са нагрявали и сгъстявали повърхността на планетата. Размерът на намерените зърна не надвишава 0,2 милиметра, поради което е невъзможно да се определи цветът им чрез изображения.
"Много бих искала да взема едно от тях, да го анализирам и да видя дали е червено“, заявява Ан Олила от Националната лаборатория Лос Аламос. Тя добавя, че на снимките засега се виждат само бели камъчета, но под действието на лазера тези кристали светят особено ярко.
Откриха рубини и сапфири на Марс
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.