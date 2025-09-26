Новини
Откриха сериозни нарушения в "Ергенът: Любов в рая"
Автор: Екип Burgas24.bg 22:38Коментари (0)90
© бТВ
Съветът за електронни медии (СЕМ) откри нарушения в риалити формата "Ергенът: Любов в рая“, излъчван по bTV, след фокусирано наблюдение за периода 1 – 18 септември, което ще продължи и занапред.

От началото на сезона до СЕМ са постъпили 70 жалби от зрители, всички с критично съдържание. Сигналите включват реклама на хазартен оператор, за която регулаторът е сезирал НАП, както и коментари с расистки елементи. Част от тях са били заглушени от bTV, но случаят е описан в доклада, представен на заседанието на 25 септември, отбелязва БТА.

Особено остри реакции е предизвикал епизод от 15 септември, в който участниците, по бански костюми, са играли на плажа игра с мокри гъби, използвайки телата си вместо ръце. Според експертите сцените имитират сексуални позиции и нарушават чл. 10, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, тъй като накърняват добрите нрави.

Пролет Велкова коментира, че досега не е имало толкова сигнали по отношение на съдържание. По думите ѝ този формат пропагандира безпросветие, лош вкус, фалшиви ценности, порочни модели на поведение.

Според Къдринка Къдринова този тип предавания, в които се залага на низките човешки страсти и се търси някакъв ефект върху публика, която е податлива на такива влияния, е крайно деструктивно за цялото ни общество.

Габриела Наплатанова подчерта, че шоуто е позиционирано след 22:00 ч., за да бъде ограничен достъпът на деца, но предупреди, че съдържанието се разпространява в социалните мрежи и влияе на младата аудитория. Тя призова за инвестиции в по-качествени формати.

Скандалът около "Ергенът: Любов в рая“ показва за пореден път колко тънка е границата между забавление и публично съдържание, което може да навреди на зрителите, особено на по-младите. Макар предаването да е излъчвано след 22:00 ч., социалните мрежи размиват часовите ограничения – провокативните сцени и реплики достигат до деца и тийнейджъри, които са силно възприемчиви към подобни модели на поведение.

Вместо да се инвестира в предавания, които изграждат ценности и култура, някои телевизии избират шокиращи формати, залагащи на скандал и ниски страсти, защото те бързо носят рейтинг. Това поставя въпроса – къде е границата на свободата на медиите и доколко регулаторът може и трябва да се намесва, за да защити обществения интерес.

Рискуваме да се превърнем в общество, в което вулгарното и сензационното измества качественото съдържание, а това има дългосрочни последици не само за медиите, но и за културата и ценностите на бъдещите поколения.



Статистика: