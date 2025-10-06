ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Отмениха концерта на Роби Уилямс в Турция след обществен натиск
Това става след кампанията, водена от турските неправителствени организации и потребителите в социалните мрежи, които протестираха срещу участието му.
Концертът, насрочен за 7 октомври, трябваше да се състои на втората годишнина от нападението на Хамас срещу южните израелски общности, което доведе до военната офанзива на Израел в Газа.
В продължение на няколко дни турските социални мрежи и про-палестинските НПО призоваваха за отмяната на събитието, обвинявайки Уилямс в "ционизъм".
51-годишният изпълнител се сблъсква с новите ограничения в предимно мюсюлманската страна, заради еврейския произход на семейството си и участието си в концерт в Израел през 2015 г., което предизвика критики от пропалестинските групи.
Компанията за билети Bubilet съобщи, че е отменила концерта по искането на губернаторската служба на Истанбул. Късно в събота Уилямс публикува в Instagram, че безопасността на феновете му е на първо място и изрази дълбокото си съжаление за отмяната, която според него е "извън нашия контрол".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1270
|предишна страница [ 1/212 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Биркан Сокуллу от турския сериал "Невинните" празнува днес
12:17 / 06.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Андреа се забърка в нов скандал
09:49 / 06.10.2025
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана попу...
09:31 / 06.10.2025
Христо Стоичков: Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат
09:26 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета