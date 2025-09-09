ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отнеха отличие на Том Ханкс
Академията обяви през май, че Ханкс ще получи наградата "Силванус Тейър“ за 2025 г. Тя се връчва на "изключителни граждани на Съединените щати, чиято служба и постижения в национален интерес демонстрират лична преданост към ценностите, въплътени в мотото на Уест Пойнт: "Дълг, чест, страна.“
Асоциацията на възпитаниците на Уест Пойнт обаче отмени церемонията в чест на актьора само седмици преди планираното ѝ провеждане, съобщи "Вашингтон поуст“.
В имейл до преподавателите пенсионираният подполковник Марк Бигър обясни, че решението ще позволи на академията "да продължи да се фокусира върху основната си мисия, която е да обучава студенти да водят, да се бият и да побеждават като офицери в най-мощната военна сила в света – армията на Съединените щати“.
В допълнение към филмовата си кариера Том Ханкс е бил национален говорител на Мемориала на Втората световна война във Вашингтон и е подкрепил кампанията на покойния републикански сенатор Боб Доул за набиране на средства за създаването на Мемориала на Дуайт Д. Айзенхауер.
Не е ясно как наградата на Том Ханкс противоречи на "образованието на студентите“, но актьорът е дарил пари на демократите, получил е Президентския медал за свобода от Барак Обама и е подкрепил Джо Байдън на президентските избори през 2020 г.
Откакто отново встъпи в длъжност, Доналд Тръмп предприе серия от действия срещу онези, които смята за свои "врагове“.
