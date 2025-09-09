Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Отнеха отличие на Том Ханкс
Автор: Екип Burgas24.bg 12:30Коментари (0)174
©
Американската военна академия "Уест Пойнт“ отмени изненадващо награда, която бе отредена за двукратния носител на "Оскар“ Том Ханкс.

Академията обяви през май, че Ханкс ще получи наградата "Силванус Тейър“ за 2025 г. Тя се връчва на "изключителни граждани на Съединените щати, чиято служба и постижения в национален интерес демонстрират лична преданост към ценностите, въплътени в мотото на Уест Пойнт: "Дълг, чест, страна.“

Асоциацията на възпитаниците на Уест Пойнт обаче отмени церемонията в чест на актьора само седмици преди планираното ѝ провеждане, съобщи "Вашингтон поуст“.

В имейл до преподавателите пенсионираният подполковник Марк Бигър обясни, че решението ще позволи на академията "да продължи да се фокусира върху основната си мисия, която е да обучава студенти да водят, да се бият и да побеждават като офицери в най-мощната военна сила в света – армията на Съединените щати“.

В допълнение към филмовата си кариера Том Ханкс е бил национален говорител на Мемориала на Втората световна война във Вашингтон и е подкрепил кампанията на покойния републикански сенатор Боб Доул за набиране на средства за създаването на Мемориала на Дуайт Д. Айзенхауер.

Не е ясно как наградата на Том Ханкс противоречи на "образованието на студентите“, но актьорът е дарил пари на демократите, получил е Президентския медал за свобода от Барак Обама и е подкрепил Джо Байдън на президентските избори през 2020 г.

Откакто отново встъпи в длъжност, Доналд Тръмп предприе серия от действия срещу онези, които смята за свои "врагове“.



Още по темата: общо новини по темата: 941
09.09.2025 Той открадна сърцето на Дженифър Анистън, а тя не го крие
09.09.2025 Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
09.09.2025 Истината за връзка им излезе наяве
09.09.2025 Русата Златка скочи на Джизъса
09.09.2025 Натали Трифонова ражда новия Ален Делон
09.09.2025 На 51 тя стана модел
предишна страница [ 1/157 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Той открадна сърцето на Дженифър Анистън, а тя не го крие
12:58 / 09.09.2025
Истината за връзка им излезе наяве
11:59 / 09.09.2025
Хванаха Боби Манекена в измама
10:17 / 09.09.2025
Гринго на Софка с нова любов, доста по-млада от него
10:04 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Туризъм
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: