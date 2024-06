© виж галерията Манди Мур ще става майка за трети път!



40-годишната актриса и певица обяви щастливата новина в профила си в Instagram. Става ясно, че бебето ще е момиче.



Звездата публикува снимка на двамата си сина - Оугъст и Оскар.



Оугъст носи бяла тениска, на която с черни букви пише: "Голямото". А Оскар е с бяла тениска, на която с черни букви пише: "Среднотo".



"Понякога животът имитира изкуството. Третото в нашата собствена Голяма Тройка идва скоро. Нямам търпение тези момчета да имат малка сестричка", написа Манди.



По ирония на съдбата в популярния сериал "This Is Us" актрисата влезе в ролята на майка, която също има 3 деца, и то - 2 момчета и 1 момиче, припомня teenproblem. Бащата ги наричаше "Голямата Тройка".



Мур стана майка за първи път през февруари 2021 г. Тогава тя дари съпруга си Тейлър Голдсмит с момче Оугъст.